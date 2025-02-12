Eski Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, kendi döneminde Kıbrıs sorununda yaşananlara ilişkin çeşitli açıklamalarda bulundu.

Alithia ve diğer gazeteler, Nikos Anastasiadis’in, eski Ekonomi Bakanı Haris Yeorgiyadis tarafından yazılan “Yeni Gerçeklik-Türk İşgalinden 50 Yıl Sonra Kıbrıs Sorunu” isimli kitabın dün gerçekleştirilen tanıtımına katılarak Crans Montana’daki zirvenin başarısızlıkla sonuçlanmasına ilişkin “ilk kez” açıklama yaptığını yazdı.

Anastasiadis açıklamasında, Türk tarafının talebinin veto hakkının da ötesinde olduğunu ve on bir üyeli konseyde alınacak her kararda dört Kıbrıslı Türk bakan veya yetkiliden en az birinin olumlu oyu gerektiği talebinde bulunduğunu iddia etti. Ankara tarafından kontrol edilenlerin devleti tamamen felç etme yetkisi olacağı, bu durumda da işlevselliğin tamamen Türkiye’ye bağlı olacağını savunan Anastasiadis, "Bunun sonucunda da ya Kıbrıs Cumhuriyeti ortadan kalkacaktı, ya da bağımsız bir Kıbrıs Türk devleti kurulacaktı" şeklinde konuştu.

Anastasiadis, eski Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı’nın "Kıbrıslı Rumların endişelerinin görmezden gelinmemesi konusunda hassas davrandığını" belirterek “Eğer bizi bıraksalardı Kıbrıs sorunu çözülmüştü. Ne yazık ki temsil ettiği şeyleri uygulayacak veya empoze edecek konumda değildi. Haritaların eş zamanlı teatisi mümkün olduğunda ise Erdoğan, Akıncı’yı altı ay Ankara’ya kabul etmedi” iddialarında bulundu.