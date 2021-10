Çözüm ve Yeniden Birleşme için Derinya’da yürüyüş

Kıbrıs’ın iki yanından çok sayıda sivil toplum örgütü ve siyasi parti, “Çözüm ve Yeniden Birleşme İçin Yürüyoruz” sloganıyla 3 Ekim 2021 Pazar sabahı Derinya’da yapılacak yürüyüşe kitlesel katılım çağrısında bulundu.

Yürüyüş, Derinya’daki “Zappeion Palace” Resepsiyon Salonu’nun park yerinde saat 9.30’da yapılacak ön mitingle başlayaracak ve Derinya barikatında tamamlanacak.

Yürüyüşe desteklerini beyan ederek, katılım çağrısında bulunulan Ortak Açıklama “İki Toplumlu Birleşik Kıbrıs Platformu”nun girişimiyle yayınlandı.

Ortak Açıklama

Kıbrıs Sorunu çözülmeden geçen uzun yılların ardından, şimdi başka bir kritik çıkmazla karşı karşıyayız. BM Genel Kurulu'nun New York’taki 75. oturumunda iki toplum lideri ve de ilgili diğer taraflar Kurul’daki zamanlarını, şimdiye kadar üzerinde anlaşmaya varılan yakınlaşmaların ve ilgili BM kararlarının çerçevesinin dışında teklifler ortaya koyup odak dışı fikir yarıştırmak için kullanırken, Kıbrıs’ın bölünmüşlüğü devam etmektedir. BM Genel Sekreteri, geçen Nisan ayında Cenevre'de, pes etmeyeceğini ve Kıbrıs’ın “…birlikte barış ve refah içinde yaşamayı hak eden” toplumlarını düşünerek, adanın yeniden birleşmesi için çalışmaya devam edeceğini açıklamıştı.

Geniş çaptaki hayal kırıklığına rağmen, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı rumlar, iki bölgeli, iki toplumlu bir Federasyon zemininde yeniden birleşme ve barış iradelerinde eşi görülmemiş bir kararlılık göstermişlerdir. Bu koşullar altında, Sivil Toplum’a önemli bir rol düşmektedir.

Kıbrıs'taki ve yurtdışındaki Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türkler, birlikte kararlılıkla hareket edip, her iki taraftaki mevcut liderliğin yarattığı olumsuz atmosferin üstesinden gelerek, müzakerelerin, üzerinde anlaşmaya varılmış olan “yeniden birleşme” temelinde yeniden başlaması için ivedi ve olumlu somut adımlar talep etmektedirler.

İki devletli bir çözümü teşvik etmek için devam eden çabalara ve aynı zamanda uzun müzakereler sonunda, bugüne kadar ulaşılan yakınlaşmaları baltalama eğiliminde olan sözde yeni fikirlere rağmen yeniden birleşme çabaları sürmektedir.



Bölünmenin her iki tarafındaki Sivil Toplum, Kıbrıs'ın, ilgili BM kararlarında belirtildiği gibi, siyasi eşitliğe sahip İki Toplumlu, İki Bölgeli bir Federasyon temelinde yeniden birleşmesi için çalışmalarına devam etmektedir.

BM Genel Sekreteri’nin, müzakere sürecini, Crans Montana'daki Kıbrıs Konferansı'nın sonunda varılan yakınlaşmalar ve orada önerilen 6 maddelik çerçeve temelinde yeniden başlatmaya yönelik atacağı adımları desteklemeye devam etmekteyiz.



Müzakere iklimini iyileştirmeye yönelik temel adımlar olarak şunları talep ediyoruz:

1. Tüm tarafların askeri yatırımlara ve silahlanmaya son vererek, Doğu Akdeniz'de hüküm süren değişken durumu körükleme eğiliminde olan tüm eylemlerin derhal ertelenmesi.

2. İki toplumlu uzmanlar ve temsilcilerden oluşan bir teknik komite önerisi de dahil olmak üzere Kapalı Maraş’ı, geçici BM yönetimi altında, 1974 öncesi sakinlerine geri vermek amacıyla planlamak ve geliştirmek için BM Güvenlik Konseyi'nin Maraş kararlarını uygulamak için pratik adımlar atılması.

3. Pandeminin neden olduğu zorluklarla ilgili olarak, Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasındaki temasların, kontrol noktalarındaki geçişler ve iki toplumlu işbirliği de dahil olmak üzere, çeşitli düzeylerde kolaylaştırılması.

4. Bizler; örgütler, hareketler, siyasi partiler, sendikalar ve hayatın her alanından Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar olarak, gelecek nesiller için barışçıl bir geleceğe giden tek yol olan, ülkemizin yeniden birleşmesi ve Kıbrıs sorununun çözümü amacıyla, örgütlenme ve harekete geçme kararlılığımızı beyan ederiz. Halkı bu yönde harekete geçirmek için uğraş veren tüm girişimleri destekliyor ve bu nedenle AKEL'in 3 Ekim 2021, Pazar günü sabah saat 09.30’da Derinya’da “Çözüm ve Yeniden Birleşme İçin Yürüyoruz” adı altında gerçekleştireceği yürüyüşün düzenlenmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bununla birlikte, ortaya konan bu amaçları destekleyen tüm güçlere, yürüyüşe katılma çağrısında bulunuyoruz.

Bu hareket, adada barışın sağlanması ve iki toplumlu, iki bölgeli bir Federasyon çerçevesinde ülkemizin yeniden birleşmesi için, her iki toplumdaki tüm güçlerin işbirliğini yükseltecek bir basamak taşı olsun.



