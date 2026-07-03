Rabikan Nalbant, yaşam mücadelesini kaybetti

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı personeli Rabikan Nalbant, 21 Haziran'da geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 3 Temmuz 2026 tarihinde saat 04.30'da hayatını kaybeden Nalbant'ın vefatı, teşkilat camiasında büyük üzüntü yarattı.

27 Temmuz 1971'de Gazimağusa'da doğan Rabikan Nalbant, askerlik hizmetinin ardından 2 Ağustos 1999'da Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'nda göreve başladı. Yaklaşık 27 yıl boyunca Gazimağusa ve İskele Bölge Müdürlüklerinde görev yapan Nalbant'ın, çalışkanlığı, görev bilinci ve özverili hizmet anlayışıyla teşkilata önemli katkılar sunduğu belirtildi.

Yenierenköy'de yaşayan, evli ve iki çocuk babası olan Rabikan Nalbant'ın cenazesinin, bugün ikindi namazının ardından Yeşilköy Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, yayımladığı taziye mesajında Rabikan Nalbant'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm teşkilat personeline başsağlığı diledi.