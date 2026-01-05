“Çözüm iradesi yalnızca sözlerle değil, eylemlerle ortaya konmalı”

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in yeni yıl mesajında Kıbrıs sorununun çözümünü öncelik olarak vurgulamasını değerlendirdi. Erhürman, çözüm iradesinin yalnızca sözlerle değil, eylemlerle de ortaya konması gerektiğini belirtti.

Erhürman açıklamasında, Yunanistan ve İsrail ile ilerletilen savunma ve enerji işbirliğinin yapılan açıklamalarla “anti-Türkiye ekseni”ne dönüştüğüne işaret ederek, 2026 yılıyla birlikte yeniden gündeme gelen İsrail–Kıbrıs elektrik bağlantısına dikkat çekti.

Enerji alanında Kıbrıs–Türkiye–Yunanistan işbirliğinin, Kıbrıs sorununun çözümü için en önemli motivasyon kaynaklarından biri olduğunu uzun süredir dile getirdiklerini vurgulayan Erhürman, “Çözüm, karşıtlıklar yaratarak ya da onları besleyerek değil, işbirlikleri yaratarak gelir” dedi.

“Çözüm iklimi”nin, Kıbrıslı Türkler yok sayılarak değil, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların eşit ortaklar olarak kabul edildiğini gösteren yaklaşımlarla oluşturulabileceğini ifade eden Erhürman, bu tür adımların ancak çözümün gerçekten öncelik olarak görülmesi halinde mümkün olacağını kaydetti.

Çözümün, kendisini önceleyen bir “çözüm iklimi”ne ihtiyaç duyduğunu belirten Erhürman, çözüm istediğini söyleyen herkesin bu iklimin yaratılmasına yalnızca sözle değil, eylemle de katkı koymasının beklendiğini söyledi.

Erhürman, halkın çözüm iradesi çerçevesinde çözüm ikliminin yaratılmasına yönelik öneri ve katkılarını sürdüreceklerini vurgulayarak, adil bir ölçme-değerlendirme yapılacaksa, çözüm iradesinin yalnızca müzakere masalarında ve sözlerle değil, masa dışında yapılanlar ve yapılmayanlar üzerinden de değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.