KTOEÖS öncülüğünde Amerikan Elçiliği önünde eylem:

Recep DAL

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) öncülüğünde, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşa tepki göstermek amacıyla Amerikan Elçiliği’nin kuzey temsilciliği önünde eylem düzenlendi.

“Emperyalizme, Savaşa Son!” vurgusuyla gerçekleştirilen eylemde, Türkçe, Rumca ve İngilizce olmak üzere üç dilde “Çözüm Barış Hemen Şimdi!” yazılı pankart açıldı.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel:

“Baş sorumlu NATO ve ABD’dir”

Eylemde konuşan KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, bölgede yaşanan savaşların emperyalist çıkarlar doğrultusunda ortaya çıktığına vurgu yaparak, halkların bu gelişmelere seyirci kalmaması gerektiğini ifade etti.

Gökçebel, “Yaşadığımız savaşların, emperyalist çıkarlar uğruna çıkan kavgaların halklara ödettiği bedelleri film izler gibi izliyoruz. Halkların buna seyirci kalmaması lazım. Karşı çıkılmalı” dedi.

Bu savaşların demokrasi ya da insan hakları gerekçesiyle yürütülmediğinin açık olduğunu dile getiren Gökçebel, Orta Doğu’nun emperyalist çıkarlar uğruna “kan gölüne döndüğünü” söyledi.

Konuşmasında garantörlük sistemine ve NATO’ya da değinen Gökçebel, “Garantörlerin ve NATO’nun bizi getirdiği nokta ortadadır. Baş sorumlu NATO ve ABD’dir” ifadelerini kullandı.

Adanın silahlandırılmasına da tepki gösteren Gökçebel, halkların birlikte hareket etmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

“‘Halkları koruyacak’ diye adayı silah yığınına çeviren garantörler, ABD ve İsrail’in de ortaklaşmasına karşı halkların ortaklaşması gerekiyor. Meşru gibi gösterilen kanlı savaşın meşrulaşmasına müsaade etmememiz gerekiyor. Halkların kanı üzerinden beslenen emperyalist anlayışa halkların dur demesi gerekiyor.”

Gökçebel, eylemin 36 örgütün ortak iradesiyle gerçekleştirildiğini belirterek, “Biz burada bunun ateşini 36 örgüt olarak yakıyoruz. Bize kimse NATO ve garantörlük üzerinden güzelleme yapmamalıdır. Bu yaşananları reddediyoruz. Halkımızın tümü bu mücadeleye omuz vermeli ve adamız barış adası olmalı” dedi.

Ortak açıklamayı Selma Eylem okudu

Gökçebel’in konuşmasının ardından 36 örgütün imza koyduğu ortak basın açıklaması KTOEÖS Başkanı Selma Eylem tarafından okundu.

Açıklamada, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırısının bölgeyi daha geniş çaplı bir savaşa sürükleme riski taşıdığı ifade edildi.

Ortak metinde, “ABD ve İsrail’in emperyalist çıkarlar doğrultusunda İran’a gerçekleştirdikleri saldırı bölgeyi savaşa ve geniş çaplı, küresel ölçekte bir felakete doğru sürüklemektedir” denildi.

ABD’nin askeri müdahalelerinin ve başka ülkelerde yönetim değişikliğini hedefleyen politikalarının uluslararası hukuku ve halkların kendi kaderini tayin hakkını yok saydığı belirtilen açıklamada, otoriter yönetimlerden kurtuluşun ancak halkların kendi iradesi ve mücadelesiyle mümkün olabileceği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Dış müdahaleyle, askeri saldırıyla, 160 kız çocuğunun bulunduğu okulun hedef alınmasıyla, çocukların, sivillerin katledilmesiyle o ülkeye özgürlük gelmesi, getirilmesi mümkün değildir.”

“Adadaki silah yığınağı riski artırıyor”

Ortak açıklamada, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırısının bölgede daha geniş bir hakimiyet planının parçası olduğu görüşü de dile getirildi.

Bu durumun Kıbrıs’ı da etkilediği belirtilen açıklamada, İngiliz üslerinin varlığına ek olarak Avrupa ve NATO ordularının adaya silah yığmasının askeri gerilimi artırdığı ifade edildi.

Metinde, bu durumun adanın hedef haline gelme riskini büyüttüğü vurgulanarak şöyle denildi:

“Emperyalist üsler, adamıza silah yığan ülkeler adamızı ve biz Kıbrıslıları tehlikeye, savaşın ortasına, tüm canlıları ve çevreyi yıkıcı tahribata doğru sürüklemektedir, bu kabul edilebilir değildir.”

Açıklamada adanın askersizleştirilmesi çağrısı yapılarak, “Adamız tüm üslerden, silahlardan arındırılmalı, askersizleştirilmelidir. Emperyalist saldırılarda üs olarak kullanılmasına izin verilmemelidir” ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca geçmişte yaşanan savaşların yarattığı acıların yeniden yaşanmaması gerektiği belirtilerek, “Acı, gözyaşı, kayıp, yıkım yaşanan savaşların adamızda bir kez daha yaşanmaması, adamızı savaşa sürükleyen emperyalistlerin çekip gitmesi, savaş değil çözüm ve kalıcı barışın sağlanması için çaba harcanmalıdır” denildi.

Açıklamaya imza koyan örgütler

Ortak açıklamaya toplam 36 örgüt imza koydu. Açıklamada imzası bulunan örgütler şunlar:

Atatürkçü Düşünce Derneği, Bağımsızlık Yolu, Baraka Kültür Merkezi, Basın-Sen, BES, Biyologlar Derneği, BKP, Cumhuriyetçi Türk Partisi, Dev-İş, Devrimci Komünist Birlik, EL-SEN, HAKSEN, Federal Çözüm İçin Barış ve Demokrasi İnisiyatifi, Kadın Eğitimi Kolektifi, KAMUSEN, Kıbrıs Edebiyat Derneği, Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, Kıbrıs Türk Atatürkçü Gençlik Hareketi, Kıbrıs Türk Atatürkçü Yurtseverler Derneği, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Koop-Sen, KTAMS, KTOEÖS, KTÖS, Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, Maliye-Sen, Sol Hareket, Tel-Sen, Türk-Sen, Toplumcu Demokrasi Partisi, Vergi-Sen, Yeşil Barış Hareketi, YKP ve Barış Derneği.