Gazimağusa Belediyesi ile MAKEMÜD iş birliği toplantısı yaptı

Gazimağusa Belediyesi ile Mağusa Kent Müzesi Derneği (MAKEMÜD), kent belleğine yönelik yürütülen çalışmalar ve olası iş birliği alanlarının değerlendirilmesi amacıyla toplantı yaptı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, toplantıya, Mağusa Kent Müzesi Derneği Başkanı Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı ile Yönetim Kurulu üyeleri Koral Özkoraltay, Fetine Bayraktar, Erhun Şahali, Nafia Akdeniz ve Serap Kanay katıldı.

Toplantıda, Mağusa Kent Müzesi bünyesinde yer alan Diocare Sergi Salonu’nun mevcut durumu ele alınarak, kent belleğinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik sürdürülen çalışmalar hakkında kapsamlı bilgi paylaşımında bulunuldu.

Toplantıda, Gazimağusa Belediyesi ile MAKEMÜD arasında geliştirilebilecek ortak projeler değerlendirilirken, kent belleği, araştırma, arşivleme ve kamuyla paylaşım alanlarında yürütülen çalışmaların daha da güçlendirilmesine yönelik fikir alışverişi yapıldı.

Açıklamada, toplantının, Gazimağusa’nın çok katmanlı tarihini görünür kılacak ortak çalışmalar açısından yapıcı ve önemli bir adım olduğu vurgulandı.