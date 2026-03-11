Merit Otelleri bayramdaki konser programını açıkladı

Merit Hotels & Resorts, Şeker Bayramı süresince düzenleyeceği konser programını duyurdu. Oteller grubundan yapılan açıklamaya göre, bayram boyunca Türkiye’den çeşitli sanatçılar farklı Merit otellerinde sahne alacak.

Açıklamada, konser programı kapsamında sanatçıların bayramın birinci ve ikinci günlerinde farklı otellerde müzikseverlerle buluşacağı belirtildi.

Bayramın birinci günü olan 20 Mart Cuma akşamı, pop müzik sanatçısı Funda Arar’ın Merit Royal Diamond Hotel & Spa’da sahne alacağı kaydedildi. Aynı akşam şarkıcı ve söz yazarı Fettah Can’ın ise Merit Park Hotel & Casino’da konser vereceği ifade edildi.

Bayramın ikinci günü olan 21 Mart Cumartesi akşamı ise pop müzik sanatçısı Mustafa Sandal’ın Merit Royal Diamond Hotel & Spa’da sahne alacağı bildirildi. Aynı akşam şarkıcı Sıla Gençoğlu’nun Merit Park Hotel & Casino’da, Cem Belevi’nin ise Merit Lefkoşa Hotel & Casino’da sahneye çıkacağı aktarıldı.

Merit Otelleri, bayram programı kapsamında düzenlenecek konserlerle misafirlerine özel etkinlikler sunmayı planladığını belirtti.