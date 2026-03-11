“Plansız kararlar sektörde kaos yaratıyor”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), son dönemde alınan kararlar ve uygulamaya konulan düzenlemelerin inşaat sektörü başta olmak üzere ülke ekonomisinin önemli alanlarında ciddi belirsizlik ve kaosa yol açtığını açıkladı. Birlik, mevcut sorunların çözülmesi beklenirken atılan adımların yeni sorunları da beraberinde getirdiğini belirtti.

KTİMB tarafından yapılan yazılı açıklamada, sektörde artık günü kurtarmaya yönelik, plansız ve koordinasyondan uzak kararların bedelinin ödenmek istenmediği vurgulandı.

“Bütünlüklü yaklaşım eksik”

Açıklamada, ülke yönetiminde bütünlüklü bir yaklaşımın eksik olduğunun açıkça görüldüğü ifade edilerek, kurumlar arası koordinasyon yetersizliği ve farklı kurumların birbirinden kopuk kararlar almasının sektördeki sorunları derinleştirdiği kaydedildi.

Sektör temsilcileriyle yeterli istişare yapılmadan uygulamaya konulan düzenlemelerin, ekonominin önemli lokomotiflerinden biri olarak nitelendirilen inşaat sektörünü giderek daha büyük bir çıkmaza sürüklediği belirtildi.

“Kararlar yeni kriz alanları yaratıyor”

Açıklamada, dünya ekonomisinin yaklaşan ekonomik risklere karşı tedbirler aldığı bir dönemde ülkede yaşanan plansızlık ve öngörüsüzlüğün kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Sektör temsilcilerinin çözüm beklediği bir süreçte alınan kararların yeni kriz alanları yarattığı ve bunun hem sektörü hem de ülke ekonomisini ciddi bir riskle karşı karşıya bıraktığı görüşü paylaşıldı.

KTİMB, inşaat sektörünün yalnızca müteahhitlerden ibaret olmadığını; binlerce çalışanı, çok sayıda alt sektörü ve ülke ekonomisine sağladığı katkıyla geniş bir ekonomik ekosistemi temsil ettiğini vurguladı.

Diyalog çağrısı

Birlik açıklamasında, sektörü doğrudan etkileyen kararların sektör temsilcileriyle istişare edilmeden alınmasının kabul edilemez olduğu belirtilerek, plansız ve koordinasyondan uzak uygulamalardan vazgeçilmesi çağrısı yapıldı.

KTİMB, sektör temsilcileriyle gerçekçi ve yapıcı bir diyalog başlatılması ve ülke ekonomisinin temel dinamiklerini zorlayan kararların gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Açıklamada ayrıca, gerekli adımların atılmaması halinde ortaya çıkacak ekonomik ve sektörel sorunların sorumluluğunun karar vericilere ait olacağı kaydedildi.