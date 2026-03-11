Ali Soyer ile Ercan Özaşar’ın ölüm sebebi “kalp damar hastalığı”

Evlerinde yaşamını yitiren 69 yaşındaki Ali Soyer ile 54 yaşındaki Ercan Özaşar’ın ölüm sebeplerinin “kalp damar hastalığı” olduğu bildirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, geçen pazartesi günü Mağusa’da evinde ölü bulunan 69 yaşındaki Ali Soyer’in otopsisinde ölüm sebebinin “kalp damar hastalığı” sonucu olduğu tespit edildi.

Öte yandan, geçen cumartesi günü İskele’de evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 54 yaşındaki Ercan Özaşar’ın otopsisinde de ölüm sebebinin “kalp damar hastalığı” olduğu belirlendi.