“Bu ülke beceriksiz siyaset yüzünden fırsatları kaybediyor”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Nupelda Karabuğday’ın Ada TV’de sunduğu programa konuk oldu. Çeler, Orta Doğu’daki gerilimin Kıbrıs’a etkilerinden hükümetin ekonomi politikalarına, vergi sisteminden sağlık reformuna kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

“Adayı tehlikeye atan politikalar izleniyor”

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, Doğu Akdeniz’de artan gerilimin Kıbrıs açısından ciddi riskler yarattığını belirterek, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in uluslararası askeri iş birliklerine yönelik adımlarını eleştirdi. Çeler, özellikle Fransa ve Amerika ile yapılan askeri iş birlikleri kapsamında adanın güneyindeki havaalanlarının ve deniz alanlarının savaş uçakları ve gemilerine açılmasının adayı daha da riskli bir noktaya taşıdığını söyledi. İngiliz egemen üslerinin de adanın güneyinde varlığını sürdürdüğünü hatırlatan Çeler, bölgede yaşanabilecek bir çatışmanın Kıbrıs’ın tamamını etkileyebileceğini vurguladı. Çeler, “İran’dan kalkacak herhangi bir füzenin yalnızca Kıbrıs’ın güneyinin düşeceğinin garantisi yok. Bu tür tehditler adanın tamamını etkiler. Sınırlar bizi bu tür risklerden korumuyor” dedi.

“Kıbrıs’ın barış adası olması en büyük temennimiz”

Kıbrıs’ın savaşların ve askeri rekabetin parçası haline gelmemesi gerektiğini vurgulayan Çeler, adanın uzun vadede barışın ve diyalogun sembolü haline gelmesi gerektiğini söyledi.

Çeler, “Umarım Kıbrıs günü geldiğinde Orta Doğu’ya örnek olacak bir barış adasına dönüşür. Silahların, üslerin ve savaşların değil, insanların barış içinde yaşadığı bir ada olur” ifadelerini kullandı.

“Hükümet ekonomiyi yönetemiyor”

Programda UBP-YDP-DP hükümetinin ekonomi politikalarını da eleştiren Çeler, açıklanan ekonomik paketlerin yalnızca giderleri kısmaya odaklandığını, gelir artırıcı politikaların ise ortaya konmadığını söyledi. Çeler, hükümetin ekonomik sorunları çözmek yerine sürekli halkın cebine yöneldiğini savunarak, “Ekonomi paketi açıklıyorsunuz ama gelir artırıcı önlemleri nasıl uygulayacağınızı anlatmıyorsunuz. Hayat pahalılığını düşürmeye çalışmak yerine yine vatandaşın cebine yöneliyorsunuz” dedi. Akaryakıta yapılan son zamma da değinen Çeler, petrol fiyatlarında düşüş yaşandığı bir dönemde yapılan zamların toplum üzerindeki yükü artırdığını ifade etti.

“Yeni hükümet büyük bir ekonomik enkaz devralacak”

Çeler, mevcut ekonomik politikaların sürdürülebilir olmadığını belirterek, yapılacak ilk seçimlerin ardından kurulacak hükümetin ciddi bir bütçe açığıyla karşı karşıya kalacağını söyledi. 2025 ve 2026 verileri dikkate alındığında yaklaşık 25-30 milyar liralık bir bütçe açığının yeni hükümeti beklediğini belirten Çeler, bu nedenle ekonomik reformların kaçınılmaz olacağını vurguladı.

“Vergileri artırmak değil, düşürmek gerekir”

TDP’nin ekonomi politikalarına da değinen Çeler, hükümetlerin genellikle vergi oranlarını artırarak daha fazla gelir elde etmeyi hedeflediğini ancak bunun ters etki yarattığını söyledi.

Çeler, vergi oranlarının düşürülmesi ve güçlü denetim mekanizmalarının kurulmasıyla daha adil bir vergi sistemi oluşturulabileceğini belirtti. “Vergi oranları arttıkça insanlar vergiden kaçmanın yollarını arıyor. Vergi oranlarını düşürüp adil bir denetim sistemi kurarsanız hem vergi gelirleri artar hem de hayat pahalılığı azalır” dedi.

“Üretim artırılmalı, yerel iş gücü güçlendirilmeli”

Ekonomik kalkınmanın yalnızca mali önlemlerle sağlanamayacağını vurgulayan Çeler, üretim odaklı bir ekonomik modelin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Tarım, hayvancılık ve sanayi alanlarında üretimin artırılmasının önemine dikkat çeken Çeler, turizm ve eğitim gibi sektörlerin de daha güçlü hale getirilmesi gerektiğini ifade etti. Yerel iş gücünün güçlendirilmesinin ekonomik döngü açısından kritik olduğunu belirten Çeler, yabancı iş gücünün kazancının büyük ölçüde ülke dışına gittiğini söyledi. Çeler, yerel iş gücünü teşvik edecek politikalarla ekonomideki para döngüsünün ülke içinde kalmasının sağlanabileceğini kaydetti.

“Turizmde fırsatları değerlendiremiyoruz”

Çeler, Kıbrıs’ın turizm açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu ancak bu potansiyelin yeterince değerlendirilemediğini söyledi. Günümüzde dijital iletişim araçlarının doğru kullanılmasının turizm açısından büyük önem taşıdığını belirten Çeler, uluslararası tanınırlığın artırılması için dijital platformların daha etkin kullanılması gerektiğini ifade etti. Pandemi döneminde ve bölgesel krizlerde fırsatların doğru değerlendirilemediğini söyleyen Çeler, “Olumsuzlukları avantaja çevirebilecek bir noktadayken bunu yapamadık” dedi.

“Sağlık sisteminde köklü reform gerekiyor”

Sağlık alanında da ciddi sorunlar bulunduğunu ifade eden Çeler, genel sağlık sigortasının bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Devlet hastanelerinin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Çeler, vatandaşların hem devlet hem de özel hastanelerden hizmet alabileceği bir sağlık sisteminin kurulması gerektiğini ifade etti. Çeler, sağlık alanında hazırladıkları çalışmaların hazır olduğunu ve TDP’nin iktidara gelmesi halinde bu reformların hayata geçirileceğini söyledi.

“Sosyal demokrat birliktelik mümkün”

Programda yaklaşan seçimlere ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Çeler, sosyal demokrat partiler arasında iş birliği ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. Toplumun sol partilerin birlikte hareket etmesini istediğini ifade eden Çeler, seçim sisteminin ittifaka izin vermediğini ancak seçim sonrası ortak hareket etme iradesinin toplumla paylaşılabileceğini söyledi. Çeler, “Toplum artık sosyal demokrat bir hükümet görmek istiyor. Biz de bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

“Dijitalleşme devlet politikası olmalı”

Programda kamu yönetiminde dijitalleşmenin önemine de değinen Çeler, polislerin yaka kamerası kullanmasının doğru bir uygulama olduğunu söyledi. TDP bünyesinde dijitalleşme ve dijital tanınırlık konularında çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Çeler, bu alanın devlet yönetimi açısından da önem taşıdığını belirtti.