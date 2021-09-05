COVID’TEN YIKAN ÖLÜM

Covid-19 pandemisi nedeniyle Kıbrıs’ın kuzeyinde can kayıplarının sayısı 67’ye yükselirken, 29 yaşındaki genç kadının ölümü sevenlerini yıktı.

6 aylık hamileyken Covid-19 Pozitif olan ve Acil Durum Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan genç anne adayının önce bebeğini almışlar, ardından, entübe etmişlerdi.

Pandemi Hastanesi'nde bir süredir yoğun bakımda tedavi gören, hamile olmasına rağmen 10 Ağustos'ta 6 aylık bebeğini kaybeden 29 yaşındaki A.F isimli kadın bugün yaşamını yitirdi.

Üzücü ölüm, YENİDÜZEN tarafından Pandemi Hastanesi uzmanlarına da doğrulandı.

En genç kayıp

Lefkoşa Acil Durum (Pandemi) Hastanesi’nde 3 Ağustos’ta yoğun bakım servisine alınan 29 yaşındaki kadın, pandemiden en genç kayıp olarak da dikkat çekti.

Aşısız olduğu öğrenilen genç kadının ölümü hastanede de büyük bir üzüntü yarattı.