Covid-19 kaynaklı bir ölüm daha

Sağlık Bakanlığı, bugün yoğun bakıma alınan 77 yaşındaki Covid-19 hastası Sevim Sakinsel'in yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Böylelikle, Kıbrıs'ın kuzeyinde bugüne kadar Covid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı da 8 oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

"Bugün karantina yoğun bakıma alınan 77 yaşındaki Covid pozitif akciğerlerde idiopatik fibrozisi kronik akciğer hastalığı olan Sevim Akansel hayatını kaybetti."