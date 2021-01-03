Covid-19 kaynaklı bir ölüm daha
Sağlık Bakanlığı, bugün yoğun bakıma alınan 77 yaşındaki Covid-19 hastası Sevim Sakinsel'in yaşamını yitirdiğini açıkladı.
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Sağlık Bakanlığı, bugün yoğun bakıma alınan 77 yaşındaki Covid-19 hastası Sevim Sakinsel'in yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Böylelikle, Kıbrıs'ın kuzeyinde bugüne kadar Covid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı da 8 oldu.
Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:
"Bugün karantina yoğun bakıma alınan 77 yaşındaki Covid pozitif akciğerlerde idiopatik fibrozisi kronik akciğer hastalığı olan Sevim Akansel hayatını kaybetti."
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Etiketler : covid-19