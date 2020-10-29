Covid-19 hastası yoğun bakımda
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi karantina servisinde tedavi gören 56 yaşındaki KKTC vatandaşı Covid-19 hastası bir kadın bugün yoğun bakıma alındı.
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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi karantina servisinde tedavi gören 56 yaşındaki KKTC vatandaşı Covid-19 hastası bir kadın bugün yoğun bakıma alındı.
YENİDÜZEN'e bilgi veren Sağlık Bakanı Ali Pilli, hastanın solunum yetmezliği olduğunu ve oksijen takviyesi için yoğun bakıma alındığını söyledi.
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Etiketler : covid-19