Çöp kamyonunun şoförü tutuklandı

Cuma günü sabaha karşı meydana gelen ve 28 yaşındaki Veysel Can Sütcü’nün ölümüyle sonuçlanan trafik kazasıyla ilgili çöp kamyonunun sürücüsü tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, Sütcü’nün, Lefkoşa bölgesindeki çöp konteynırlarının çöpleri boşaltmak için arka projektörleri ve tüm arka ışıkları yanar vaziyette durmakta olan 54 yaşındaki F.M.’nin yönetimindeki NV 533 plakalı çöp kamyonunun arka kısmına çarptığını anlattı.

Polis, kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Sütcü’nün, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini belirtti.

Polis, zanlının davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak haftada 2 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı 2 kefilin 500 biner TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 30 bin TL nakdi teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı