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  3. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Dün akşam meydana gelen ve 28 yaşındaki Veysel Can Sütcü'nün hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan çarpışma, bölgedeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi...
23 Haziran 2023 Cuma 12:23
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