Çöp kamyonuna çarptı, hayatını kaybetti

Lefkoşa'da bu sabaha doğru, Atatürk caddesi üzerindeki çöpleri boşaltmak için duran çöp kamyonuna aracıyla çarpıp, ağır yaralanan 28 yaşındaki Veysel Can Sütcü hastanede hayatını kaybetti.

Polis bilgisi şöyle: 23.06.2023 tarihinde, saat 02:35 raddelerinde Lefkoşa'da Atatürk caddesi üzerinde çift şeritli yolda soldan ikinci şerit içerisinde, doğu istikametine doğru yönetimindeki ST 889 plakalı salon araç ile seyreden Veysel Can SÜTCÜ (E-28), seyretmekte olduğu yolun solunda bulunan Kemal Yaşar Apartmanı önlerine geldiğinde o esnada önünde aynı şerit içerisinde Lefkoşa Bölgesindeki çöp konteynerlerindeki çöpleri boşaltmak için arka projektörleri ve tüm arka ışıkları yanar vaziyette durmakta olan Fikri MURAT (E-54) yönetimindeki NV 533 plakalı çöp kamyonunun arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan ST 889 plakalı araç sürücüsü Veysel Can Sütçü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.