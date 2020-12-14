Çok sert tedbirler! Güneye geçişler durduruldu, karantinasız girişler yasaklandı

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi radikal kararladı uygulamaya koydu.

Daha önce ülkemize girişte uygulanan 7 günlük karantina süresi 10 güne çıkarıldı, kısa süreli karantinasız girişler durduruldu ile ilgili kararın ikinci bir karara kadar uzatılmasına karar verildi.

Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet eden ve Kıbrıs’ın güneyinde çalışan ve Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında ticaret yapan kişiler de dahil olmak üzere 15 Aralık 2020 tarihinden 25 Aralık 2020 tarihine kadar (her iki tarih dahil) güneye geçişler durduruldu.

15 Aralık 2020 tarihinden 01 Ocak 2021 tarihine kadar (her iki tarih dahil) restoranlarda ve otellerde yapılacak olan yılbaşı kutlamalarının/ eğlencelerinin yasaklanmasına karar verildi.

Meyhane, bar, club ve benzeri eğlence yerlerinin 15 Aralık 2020 tarihinden 25 Aralık 2020 tarihine kadar kapatılmasına karar verildi.

İŞTE AÇIKLAMA:

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar Doğrultusunda Sağlık Bakanlığı Aşağıda Belirtilen Ek Tedbir Kararlarının Uygulanmasına Karar Vermiştir.