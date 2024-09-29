"Çocukların üzülmediği ve savaşların olmadığı bir dünya hayal ediyorum"

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Rahat

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Öğretmen olurdum

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Futbol maçları

Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık

En büyük pişmanlığım… İngilizce öğrenmemek

En büyük sevincim… 2011 Fenerbahçe Şampiyonluğu

Hayatımın dönüm noktası… Kız arkadaşımın hayatıma girmesi

Beni en çok etkileyen yazar… Orhan Pamuk

Başucumdaki kitap… Jose Mourinho - Kazanmanın anatomisi

En keyif aldığım müzik… Can Ozan - Toprak Yağmura

En son izlediğim film… Keskin Nişancı 7

Kendim için son aldığım şey… Kıyafet

Dolabımdaki en gereksiz şey… Lise gömleğim

Benim için alınabilecek en güzel hediye… İstanbula uçak bileti

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Umursuzluğum

Kendimde beğendiğim özellik… Vefalı Olmak

Olmasa da olur… Samimiyetsiz insanlar

Olmazsa olmaz… Ailem ve Dostlarım

En iyi yaptığım yemek… Kumpir

Hayalimdeki dünya… Çocukların üzülmediği ve savaşların olmadığı bir dünya

Aşk benim için… Hayattaki en güzel his

Onunla çok tanışmayı isterdim… Alex De Souza

Görmek istediğim yer… Barcelona

Mutlaka yapmak istediğim… Dünyayı gezmek

Son olarak söylemek istediklerim… Hayat çok kısa. Her anı son anınız gibi yaşayın ve sevdiklerinize sarılmayı unutmayın.