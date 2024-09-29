"Çocukların üzülmediği ve savaşların olmadığı bir dünya hayal ediyorum"
Arif Cemal Pınardan – Futbol Antrenörü
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Rahat
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Öğretmen olurdum
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Futbol maçları
Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık
En büyük pişmanlığım… İngilizce öğrenmemek
En büyük sevincim… 2011 Fenerbahçe Şampiyonluğu
Hayatımın dönüm noktası… Kız arkadaşımın hayatıma girmesi
Beni en çok etkileyen yazar… Orhan Pamuk
Başucumdaki kitap… Jose Mourinho - Kazanmanın anatomisi
En keyif aldığım müzik… Can Ozan - Toprak Yağmura
En son izlediğim film… Keskin Nişancı 7
Kendim için son aldığım şey… Kıyafet
Dolabımdaki en gereksiz şey… Lise gömleğim
Benim için alınabilecek en güzel hediye… İstanbula uçak bileti
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Umursuzluğum
Kendimde beğendiğim özellik… Vefalı Olmak
Olmasa da olur… Samimiyetsiz insanlar
Olmazsa olmaz… Ailem ve Dostlarım
En iyi yaptığım yemek… Kumpir
Hayalimdeki dünya… Çocukların üzülmediği ve savaşların olmadığı bir dünya
Aşk benim için… Hayattaki en güzel his
Onunla çok tanışmayı isterdim… Alex De Souza
Görmek istediğim yer… Barcelona
Mutlaka yapmak istediğim… Dünyayı gezmek
Son olarak söylemek istediklerim… Hayat çok kısa. Her anı son anınız gibi yaşayın ve sevdiklerinize sarılmayı unutmayın.