“Cleon” sıcak hava dalgası Kıbrıs adasını vurdu, Lefkoşa – Hamitköy’de bir işletmeye ait termometre, saat 14.00 sıralarında 44 dereceyi gösterdi.

Hava sıcaklığı, açık havada çalışmayla ilgili yasal sınır olan 42 dereceyi geçti.

Güneydeki “iş teftiş departmanı” 12.00’den 16.00’ya kadar açık havada “çalışmamayı” önerirken, kuzeyden ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

İş Sağlığı Güvenliği Birliği (İSG) Başkanı Güvenç Yüksel geçtiğimiz günlerde YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasında, hava sıcaklığında yasal sınır olan 40- 42 derecenin üstüne çıktığı an tedbirlerin alınması için gerekli girişimlerin yapılacağını kaydetmişti.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, her yıl konuyla ilgili genelge yayınlandığını ancak genelgeden öte yasal düzenlemenin şart olduğunun vurgulamıştı.

YENİDÜZEN’e konuşan inşaat emekçileri de, memlekette işçiliğin ucuz olduğunu ve tedbir alınsa dahi kimsenin uymayacağına dikkat çekmişti.

CTP Genel Sekreteri Akansoy:

“Dışarıda çalışmayı yasaklamak için neyi bekliyorlar?”

Öte yandan konuyla ilgili açıklama yapan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı’nın dışarıda çalışmayı yasaklamak için neyi beklediğini sordu.

Akansoy, “Çalışma hayatını da ciddi anlamda etkileyen bu durum karşısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 22/92 sayılı İş Yasasına dayanarak, sıcaklığın yüksek olduğu saat diliminde dışarda çalışmayı süratle yasaklaması gerekmektedir” dedi.

Meteorolojinin sürekli uyardığı bu gayrı insani koşulların ilgili Bakanlık tarafından göz ardı edilmesinin kabul edilemez olduğuna vurgu yapan Akansoy, “Sağlık ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarını gerek halk sağlığı gerekse emekçilerin çalışma koşullarını düzenleme konusunda acilen göreve davet ederim” ifadelerini kullandı.

Akansoy, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sağlık ve Çalışma-Sosyal Güvenlik Bakanlıkları daha neyi bekliyor?

Küresel ısınma kaynaklı aşırı sıcaklar, ülkemizi ciddi anlamda etkilemiş bulunmaktadır.

Çalışma hayatını da ciddi anlamda etkileyen bu durum karşısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 22/92 sayılı İş Yasasına dayanarak , sıcaklığın yüksek olduğu saat diliminde dışarda çalışmayı süratle yasaklaması gerekmektedir.

Meteorolojinin sürekli uyardığı bu gayrı insani koşulların ilgili Bakanlık tarafından göz ardı edilmesi asla kabul edilemez.

Bu çerçevede Sağlık ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarını gerek halk sağlığı gerekse emekçilerin çalışma koşullarını düzenleme konusunda acilen göreve davet ederim.”

“11.00-15.00 saatleri arası çalışmakta zorlanıyoruz”