“11.00-15.00 saatleri arası çalışmakta zorlanıyoruz”

► Meteoroloji Dairesi önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının 43 dereceye kadar çıkacağını duyurdu. YENİDÜZEN’e konuşan emekçiler, sıcak havalarda çalışmanın zorluğundan bahsetti.

● YASAL DÜZENLEME ŞART: Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, her sene böyle dönemlerde bir genelge hazırlanarak önlem alındığını ancak genelgeden öte bunun yasal düzenlemeye dönüşmesi gerektiğine vurgu yaptı.

● HEM ÇALIŞAN HEM DE İNŞAAT RİSKTE: İnşaat Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Abdullah Ekinci, hem çalışan sağlığının hem de inşaatın risk altına girdiğine dikkat çekti, saat 11.00 ve 15.00 arasında güneşe maruz kalmanın sağlığı tehlike altına aldığına işaret etti.

● YASAL SINIR 40-42 DERECE: İş Sağlığı Güvenliği Birliği (İSG) Başkanı Güvenç Yüksel de, hava sıcaklığında yasal sınır olan 40- 42 derecenin üstüne çıktığı an tedbirlerin alınması için gerekli girişimlerin yapılacağını kaydetti.

Serap ŞAHİN

Meteoroloji Dairesi, iç kesimlerde hava sıcaklığının hafta sonuna doğru 43 dereceye kadar çıkacağını duyurdu.

Bunaltıcı sıcakların baş göstermeye başlamasıyla birlikte özellikle açık havada ekmeğinin peşinde olan emekçiler için hayat daha da zorlaştı.

YENİDÜZEN’e konuşan inşaat emekçileri, bu memlekette işçiliğin ucuz olduğunu ve tedbir alınsa dahi kimsenin uymayacağına dikkat çekti.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, her yıl konuyla ilgili genelge yayınlandığını ancak genelgeden öte yasal düzenlemenin şart olduğunun altını çizdi.

İnşaat Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Abdullah Ekinci de hava sıcaklığının aşırı arttığı durumlarda beton dökümü yapılmasının da sakıncalı olduğuna vurgu yaparak, hem çalışan sağlığının hem de inşaatın risk altına girdiğini vurguladı.

Öte yandan İş Sağlığı Güvenliği Birliği Başkanı Güvenç Yüksel de hükümetin bu konuda erken davranıp acilen önlem alması gerektiğini belirtti.

KİM, NE DEDİ?

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer:

“Genelgeden öte, yasal düzenleme şart”

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e bilgi veren Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı günlerde inşaat sektörüne 12.00-16.00 saatleri arasında işçi çalıştırılmaması gerektiği konusunda çağrı yaptıklarını vurguladı.

Konuyla ilgili Çalışma Bakanlığı ile de görüştüklerine işaret eden Gürcafer, bakanlığın bu konuda çalışma yaptığını kaydetti.

Gürcafer sözlerine şöyle devam etti:

“Her sene böyle dönemlerde bir genelge hazırlanıyor. Ancak genelgeden öte bunun yasal düzenlemeye dönüşmesi lazım ki hava sıcaklığı 40 dereceyi bulduğunda 12.00-16.00 saatleri arasında açık havada işçi çalıştırılmasın. Yasal düzenleme olduğu zaman herkes bunun bilince varır. Aynı tek yola araç girilmeyeceğini bilindiği gibi. Bu konuda yasal düzenleme şart. Her sene bunu söylüyoruz. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı yine 40 dereceyi bulacak. İşverenler açık havada işçi çalıştırmamaya dikkat etsin.

İnşaat Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Abdullah Ekinci:

“Hem çalışana hem de inşaata zararlı”

Devletin konuyla ilgili karar alması gerektiğine dikkat çeken İnşaat Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Abdullah Ekinci, “Biz bu dönemlerde kendi sektörümüzü mutlaka uyarıyoruz dedi”.

Hava sıcaklığının aşırı arttığı durumlarda beton dökümü yapılmasının da sakıncalı olduğuna vurgu yapan Ekinci, hem çalışan sağlığının hem de inşaatın risk altına girdiğine dikkat çekti.

Saat 11.00 ve 15.00 arasında güneşe maruz kalmanın sağlığı tehlike altına aldığına işaret eden Ekinci, Çalışma Bakanlığı’nın bu konuda düzenleme yapması gerektiğini söyledi.

Ekinci, “Kıbrıs’ın güneyinde böyle dönemlerde 15 gün tatil veriliyor. Bizde böyle bir durum yok. Paydaşlar bir araya gelerek bu böyle bir karar alabilir” dedi.

Hava sıcaklığının arttığı durumlarda beton dökümü yapılmasının sakıncalı olduğunu vurgulayan Ekinci, inşaata yapısal olarak zarar vereceğini belirtti.

Ekinci, inşaat betonun beklenen dereceye gelmesi için çok yüksek ya da çok düşük ısı olmaması gerektiğini ve fazla ısının inşaatta çatlamalara neden olacağına dikkat çekti.

İş Sağlığı Güvenliği Birliği (İSG) Başkanı Güvenç Yüksel:

“Bakanlık sıcaklığın resmi olarak yükselmesini bekliyor”

Sıcak havaların etkin olduğu günlerde açık havada çalışılmasının yasaklanması gerektiğine dikkat çeken İş Sağlığı Güvenliği Birliği (İSG) Başkanı Güvenç Yüksel, bakanlığın düzenleme yapmak için hava sıcaklığının resmi olarak yükselmesini beklediğini belirtti.

Aşırı sıcaklarda çalışmanın yasaklanmasının güvenlik için koşul olduğuna işaret eden Yüksel, yasal sınır olan 40- 42 derecenin üstüne çıktığı an geçmiş yıllarda olduğu gibi tedbirlerin alınması için gerekli girişimlerin yapılacağını kaydetti.

Çalışma ortamlarının hava sıcaklığına göre düzenlenmesi gerektiğine işaret eden Yüksel, “Çalışanların güneş çarpmalarını önlemek adına çalışma saatlerini ve yerlerini hava sıcaklığına göre ayarlamaları gerekli” dedi.

“Sürekli sıvı tüketimi önemli”

Hava sıcaklığının yüksek olduğu günlerde, dışarıda çalışanın sürekli sıvı tüketmesinin önemine vurgu yapan Güvenç Yüksel şunları kaydetti:

“Vücut bu şartlarda sıvı kaybeder. Belirli periyotlarda sıvı tüketimi çok önemli. Çalışırken dinlenme molaları verilmeli ve çalışanların rutin sağlık kontrolleri 6 ayda bir düzenli olarak yapılmalı. Sıcak havalarda özellikle kalp ve şeker mutlaka ölçülmeli. Yaz aylarında özellikle kalp krizi ve beyin kanaması artış gösteriyor.

Rutin kontrollerin yasal olarak yapılma zorunluluğu olduğu halde çalışma hayatında yer bulmadığına dikkat çeken Başkan Yüksel, çalışanların rahatsızlık hissettikleri zaman derhal tedbir almaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Yüksel, hükümetin bu konuda erken davranıp acilen önlem alması gerektiğine dikkat çekti.

İNŞAAT İŞÇİLERİ NE DEDİ?

Halil Arslan: “Özellikle 11.00-15.00 arası zorlanıyoruz”

“Sıcak havalarda çalışmak çok zor. Özellikle 11.00-15.00 arası zorlanıyoruz. Tam da sıcağın yoğun olduğu saatlerde çalışmak zorundayız. Kendimize göre bazı önlemler aldık. Sıcaklardan yanmamak için uzun kollu giyiyoruz, başımıza güneş geçmemesi için de şapka takıyoruz. Bugüne kadar hep böyle devam etti. Çok sıcak olduğu zamanlarda çalışmak gerçekten çok zor ama mecburuz.”

Zafer Türkan: “Aşırı sıcaklarda da çalışmaya mecburuz başka çaremiz yok”

“Aşırı sıcaklarda da çalışmaya mecburuz başka çaremiz yok. Binanın içinde olursak sıkıntı olmuyor ama dışarıda olduğumuzda mesela böyle fabrika gibi. Üzerinde korunaklı bir şey olmadığı zaman çok zor oluyor. Bunun için şapka takıyoruz başka yapabileceğimiz bir şey yok. Özellikle 11.00-15.00 arası en sıcak saatler ve çalışırken çok zorlanıyoruz. Bunun harici sabah erken geliyoruz. Sıcak başlamadan 07.00 gibi işteyiz. Ben 18 yıldır bu adadayım. Önceki yıllarda da yasaklama getirildi ama kimse uymadı. İnşaatlarda bunu yürütmek çok zor. Taşeron firmayla çalıştığın zaman adam sana para ödüyor. Diyor ki “Çalışacaksın”. 4 saat kimse oturtmaz yanında çalışanı. Çalışmak zorunda. Ya da yarım günlük ödeyecek. E adam sigorta ödüyor nasıl olacak? İşçi sigortasını kendi ödeyecekse yarım gün olur ama taşeron firma ödeyecekse yarım günü asla kabul etmez. Bu memlekette işçilik ucuz. Döviz almış başını gidiyor. Yasak getirilse bile her binanın başına polis dikilmesi lazım. Başka türlü başa çıkılamaz. Tabi o da imkânsız. Çalışma Dairesi nereye kadar kontrol edebilecek? Her yer inşaat dolu.

Sabahları binanın batı veya kuzey cephesinde, öğleden sonra doğu cephesinde çalışıyoruz. Sıcağa göre hareket ediyoruz. Daha korunaklı yerlere geçiyoruz. Binanın üstü açıkça bu büyük sıkıntı.”

Muhammet Yıldız: “Sıcaklarda dayanmak zor oluyor”

“Aşırı sıcaklarda çalışırken gerçekten çok zorlanıyoruz. Genelde serin yerlerde çalışmaya özen gösteriyoruz. Güneşin olduğu yerlerde çalışmayarak, inşaatın farklı bölümlerinde çalışarak önlem alıyoruz. 07.00’de başlayıp 17.00’ye kadar çalışıyoruz. İnşaat işi ağır iştir. O yüzden sıcaklarda dayanmak zor oluyor. Sıcak soğuk fark etmez hep ayaktayız.”

Meteoroloji uyardı:

Hava sıcaklığı 43 dereceye kadar çıkacak

Meteoroloji Dairesi, iç kesimlerde hava sıcaklığının hafta sonuna doğru 43 dereceye kadar çıkacağını duyurdu.

Haftanın ilk günlerinde sıcaklık 39 derece dolaylarında seyredecek. Sahillerde sıcaklık haftanın ilk günlerinde 30-33 derece, ilerleyen günlerde de 34-37 derece dolaylarında olacak. Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmini raporuna göre alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkili olması beklenen bölgede, rüzgâr kuzey ve batı yönler5den orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

Hava hafta boyunca açık olacak.