‘Cinsel saldırı’ suçlaması, 1 tutuklu

Ortaköy’de meydana gelen cinsel saldırı meselesi ile ilgili tutuklanan zanlı C.T, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, zanlının “cinsel saldırı”, “cinsel taciz” ve “darp” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Sevinç, 17 Ağustos 2021 tarihinde, saat 09.00 raddelerinde zanlının Lefkoşa’daki evine davet ettiği bir kadına cinsel saldırıda bulunduğunu kaydetti.

Olayın polisin bilgisine 9 Eylül’de geldiğine işaret eden Sevinç, tahkikatın henüz yeni başladığını, alınması gereken ifadelerin olduğunu, cep telefonu dökümlerinin inceleneceğini belirtti.

Sevinç, hem zanlı hem de söz konusu kadının Barış Ruh ve Sinir Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirileceğini vurgulayarak, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasına emri verdi.