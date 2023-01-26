‘Cinayet zanlılarını güneye kaçırdı’ suçlamasıyla tutuklu

Haspolat’da meydana gelen “Taammüden Adam Öldürme, suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar I.E ve A.A’yı güneye kaçıran zanlı F. E tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru, zanlı F. E.’nin “Ağır bir cürüm işlemek için gizli ittifak” ve Feri Fail suçuyla mahkemede olduğunu belirtti.

Polis, zanlılar I. E ve A. A’nın 10 Ocak 2023 tarihinde saat 12:55 raddelerinde Haspolat’ta belediye evlerinde bulunan apartman dairesi içerisinde ikamet etmekte olduklarını ve evde depozito konusunu görüşmeye gelen Chukwudı Oliver Nwauuisi’ye evlerinde bulundurmuş oldukları tahta saplı baltaları gösterip korkutarak, Nwauuisi’nin balkondan atlamasına sebebiyet verdiklerini aktardı.

Polis müşkitenin dün öldüğünü belirip, zanlıların olay sonrası ikametlerinden kaçtıklarını ve yapılan soruşturma neticesinde zanlı F. E’nin yardımıyla güneye geçtiklerinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, suç ve suçlara ilişkin bilgi değişim ofisi aracılığı ile yapılan yazışmalar neticesinde güneyde tespit edilerek tutuklanan zanlıların Birleşmiş Milletler Askerleri aracılığı ile Kermiya Geçiş Noktası’ndan teslim edildiklerini mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlı F.E’nin ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının soruşturma maksaltı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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