Cinayet zanlılarına 3’er gün tutukluluk

Lefkoşa'da dün öldürülen Halil Ibrahim Mengi'nin katil zanlıları S.C. ve C.O., tutukluluk talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme zanlılar aleyhinde 3'er gün tutukluluk emri verirken Mengi'nin otopsisi şu sıralarda devam ediyor.

Polis, cinayeti şöyle duyurmuştu:

"05.02.2021 tarihinde, Lefkoşa'da Ali Hasip Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde ölü olarak bulunan Halil İbrahim MENGİ (E-34)’nin, sert bir cisim ile başına vurulmak suretiyle öldürülmesi olayı ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen C.O.(K-64) ve S.C.(K-41) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir."