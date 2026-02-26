Çiğdem Alageyik yaşamını yitirdi

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) çalışanı ve radyo programcısı Çiğdem Alageyik, hayatını kaybetti.

BRTK, Çiğdem Alageyik’in vefatıyla ilgili şu mesajı yayımladı:

“Sevgili Çiğdem Alageyik’in vefatını derin bir acı ve sonsuz bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Sesi, emeği ve özverisiyle kurumumuza önemli katkılar sağlayan Alageyik’in yokluğu kalplerimizde tarifsiz bir boşluk bırakmıştır. Merhumenin cenazesi, bugün (26 Şubat 2026) , öğle namazını müteakip Lefkoşa Mezarlığı’nda defnedilecektir.

BRT Ailesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz.”