Ataoğlu: “UBP’nin koltuk değneği olmamak için rahatsızlıklarımızı konuşuyoruz”

Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, UBP’nin “koltuk değneği” olmadıklarını vurgulayarak, parti içinde duydukları rahatsızlıkları açıkça konuştuklarını ve bu sorunların büyük ölçüde giderildiğini söyledi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Ataoğlu, Kanal T’de yayınlanan, Nazar Erişkin’in sunduğu “Güne Dair” programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. UBP ile aralarında kopukluk olup olmadığı yönündeki soruya yanıt veren Ataoğlu, UBP Grup Toplantıları’nda hükümeti ilgilendiren konularda Genişletilmiş Grup Toplantısı yapılması gerektiğini defalarca dile getirdiklerini ifade etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın erken seçim açıklamalarını da değerlendiren Ataoğlu, erken seçimle ilgili henüz bir tarih konuşmadıklarını belirterek, “Konuyu geçen gün Bakanlar Kurulu’nda şakayla karışık, esprili bir şekilde dillendirdim. Erhan bey de sağ olsun böyle bir açıklama yaptı” dedi.

“Akpınar, keşke sorup böyle bir açıklama yapsaydı”

Ataoğlu, DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar’ın “Ulaştırma Bakanlığı protokolle Türk Telekom’a teslim edildi” açıklamasına da yanıt verdi. Ataoğlu, “Keşke sorup da böyle bir açıklama yapsaydı” ifadelerini kullandı.

Fiber Optik Projesi’ne ilişkin konuşan Ataoğlu, muhalefete çağrıda bulunarak, “Herhangi bir isteğiniz varsa buyurun gelin sorun dedik. Hatta bir adım daha ileri gidelim, özellikle muhalefet milletvekillerinden birisi müsait kimse o arkadaşla birlikte o yasayı çalışırız. O gün Meclis’e gelip birbirimize öneri, eleştiri yapacağımıza yasayı birlikte çalışalım da deriz” şeklinde konuştu.

Erhan Arıklı özelinde her konuyu oturup değerlendirdiklerini belirten Ataoğlu, seçim tarihi ve karma oyun kaldırılmasına yönelik hükümetle ilgili yorumları sürekli görüştüklerini kaydetti. Meclis gündeminde de “aynı odayı paylaşır gibi” bir durumda olduklarını ve herhangi bir sorun bulunmadığını söyledi. Fiber Optik Yasası’nda Meclis’ten geçtikten sonra tadil edilmesi gereken hususların görüşülebileceğini de dile getirdi.

“Cevdet Yılmaz’ın sözüne güveniyorum”

Bu konuyu yalnızca hükümet ortaklarına değil, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a da sorduğunu aktaran Ataoğlu, “Ana protokol onaylanır geçer ama düzenlenmesi gerekenler düzenlenebilir” yanıtını aldığını söyledi ve “Cevdet Yılmaz’ın sözüne güveniyorum” dedi.

Telefon Dairesi’nin zarar görüp görmeyeceği, gelirinin azalıp azalmayacağı ve internet sağlayıcıları ile vatandaşın sorun yaşayıp yaşamayacağı yönündeki sorularına da yanıt aldığını belirten Ataoğlu, “Bunlar yaşanmayacak dendi” diye konuştu.

Vatandaşın zarar görmeyeceğini, ödenen ücretlerin yüksek oranlarda artmayacağını, Telekomünikasyon Dairesi çalışanları ile internet sağlayıcılarının da zarar görmeyeceğini savunan Ataoğlu, “Bu protokol lehimizedir. Ankara’da sorduğum sorular ve aldığım cevaplar bunlar” ifadelerini kullandı.