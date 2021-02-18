'Çift aşı ile karantinasız giriş' gündemi

YENİDÜZEN’e konuşan Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner ise, “hemen hareketlenme olmasa bile, tarih verilmesi bizim için çok önemli” diye konuştu.

Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu “Sağlık Üst Kurulu şartlarını sunsun, hemen açılımı yapalım. Ülke bir an önce turizme açılmalı. Turizm sektöründe hizmet vereceklerin de bir an önce aşılanmasını istiyoruz” diye konuştu.

Devrim DEMİR

Başbakan Ersan Saner, Nisan ayından itibaren ülkeye turist ve öğrencilerin çift aşı şartı ile ‘karantinasız’ giriş yapacağını duyurdu.

Bu kararın yarın Bakanlar Kurulu toplantısının ardından resmen açıklanacağı öğrenildi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Yönetim Kurulu, ülkenin iki doz aşı olmuş kişilerin girişine karantinasız olarak açılmasının uygun olmadığı yönünde görüş bildirdi.

Birlik tarafından yapılan açıklamada, böyle bir uygulamanın halk sağlığı açısından “çok riskli bir adım olacağı” kaydedildi.

Başbakan Ersan Saner, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin de ortaya koyduğu bir görüş olduğunu ifade ederek, birinci ve ikinci doz aşılarını tamamlamış olan ve bunu belgeleyen herkesin adaya gelebileceğini söyledi.

Saner, 1 Nisan’dan itibaren bu kişilerin adaya kabul edileceğini açıkladı.

Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, YENİDÜZEN’e konuştu.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner:

“Tarih verilmesi bizim için çok önemli”

YENİDÜZEN’e konuşan Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, aşılanmanın artması ile bütün dünyada ülkelere karantinasız girişler için uygulamanın bu yönde olduğuna işaret etti.

Çağıner, KKTC içinde olması gerekenin bu olduğunu ifade ederek “hemen hareketlenme olmasa bile, tarih verilmesi bizim için çok önemli. Bütün dünyada karantinasız girişler için yapılan uygulama çift aşı şartıdır” dedi.

Çağıner:“Karar bizim için çok olumlu, süreci takip edeceğiz”

Çağıner, açılımı hemen beklemediklerini birçok ülkede hala hava alanların kapalı olduğunu ifade ederek, “Bu karara iyi ve olumlu bakıyoruz. Süreci izleyip takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu:

‘Sağlık Üst Kurulu şartlarını sunsun, hemen açılımı yapalım’

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, YENİDÜZEN’e verdiği bilgide çift aşı ile 1 Nisan açılımını bakanlar Kurulu toplantısında gündeme getirdiğini söyledi.

Ataoğlu, Sağlık Üst Kurulu’nun toplanarak koyacağı şartlar doğrultusunda prosedürün hemen uygulanarak açılımın yapılması gerektiğini ifade etti.

Bakan Fikri Ataoğlu, Sağlık bakanı ile de iletişim halinde olduklarını yarın 1 Nisan çift aşı ile açılım konusunda bir açıklama yapılmasının hedeflendiğini belirterek,” Ülke bir an önce turizme açılmalı. Turizm sektöründe hizmet vereceklerin de bir an önce aşılanmasını istiyoruz. Eğitimde de bu yol izlenerek adaya yeniden öğrenci getirilmeye hazırlanıyoruz. Şartlar neyse hemen açılıma gidelim, tüm sektörler yavaş yavaş batıyor. Sağlık tedbirleri ile ülkeye yeniden turist kazandırmalıyız. Geçiş Kapıları ile ilgili bir şey söylemem bu aşamada doğru olmaz, sadece güneyde çalışan Kıbrıslı Türk işçilerin de aşılanmasının başlamasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği:

“Çok riskli bir adım”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Yönetim Kurulu, ülkenin iki doz aşı olmuş kişilerin girişine karantinasız olarak açılmasının uygun olmadığı yönünde görüş bildirdi.

Birlik tarafından yapılan açıklamada, böyle bir uygulamanın halk sağlığı açısından “çok riskli bir adım olacağı” kaydedildi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 pandemisinin dünyada, yakın coğrafyamızda ve ülkede sürdüğü anımsatılarak, varyant virüslerin gelişimi ile virüsün bulaşıcılığının artmasına bağlı olarak hasta sayısında ve hastane kapasitesinin kullanımında artış olduğu ve bunun devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Başbakanlık tarafından bugün bir açıklama yapılarak; hükümet tarafından 1 Nisan itibarı ile iki doz aşısını olmuş kişilerin ülkeye karantinasız girişlerine izin verilmesinin planlandığının açıklandığı hatırlatılan birlik açıklamasında, Birlik Yönetim Kurulu’nun, KTTB COVID-19 Bilimsel Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda bu konuda yaptığı değerlendirmeye yer verildi.

Açıklamada, iki doz aşı yapılmış kişilerin kendileri hasta olmaktan korunmaya başlamış olsalar bile virüsü başkalarına bulaştırabileceğine dair bilimsel veriler bulunduğu, ülkede tüm toplumun aşılanmasının tamamlanmadığı kaydedildi.

Ülkede yaygın olarak kullanılan aşılar sonrası beklenen toplum bağışıklık yanıtının oranının COVID-19’un toplumsal yayılımının hızını kesmekte ne derece etkili olacağının henüz bilinmediği belirtilen açıklamada, bu nedenlerle ülkenin iki doz aşı olmuş kişilerin girişine karantinasız olarak açılmasının şu anda uygun olmadığının kararlaştırıldığı ifade edildi.

“Çok riskli bir adım”

KTTB açıklamasında, “Önümüzdeki süreçte bu konudaki bilimsel verilerin artması ile konunun yeniden değerlendirilmesinin uygun olacağını, 2 doz aşı yapılmış kişilerin ülkeye girişlerinde PCR test veya başka bir test talep edilmesi durumunda bile bu aşamada böyle bir uygulamanın halk sağlığı açısından çok riskli bir adım olacağını belirtmek isteriz.” denildi.

İçinde bulunulan kapanma ile toplumun her kesiminde artmakta olan sosyoekonomik ve psikolojik sorunlar dikkate alındığında yeniden kapanmaya yol açabilecek bu gibi kararların çok temkinli ve bilimsel veriler temelinde alınması gerektiği vurgulandı.