Christmas ve Yeni Yıl kutlaması Bellapais Manastırı’nda bir başka oluyor

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği, ülkemizin klasik müzik alanında marka organizasyonlarından olan Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali de dahil olmak üzere yoğun geçen 2025 programını Bellapais Manastırı’ndaki Yeni Yıl Konseri ile tamamladı. Klasik ve modern bestecilerin en keyifli klasik şarkıları, sevilen Christmas ve Yeni Yıl müzikleriyle dolu Yeni Yıl Konseri, 28 Aralık 2025 Pazar saat 19.00’da Bellapais Manastırı’nın büyüleyici atmosferinde yer aldı.

Maria Semochkina /soprano,Oksana Donika/mezzosoprano, Ekaterina Stern /viyolin, Nadezda Kameneva /piyano, Susanna Orçan /çello, Irina Akkor/piyano,Elena Stern/ piyano ve Meryem Boran/mezzosoprano, Kardelen Katrin/mezzosoprano ve Gencay Mestan(piyano) sahneye çıkarken Mozart, Rossini, Strauss, Offenbach,Tchaikovsky, Leontovich, Cohen, Gruber ve Gershwin gibi bestecilerin klasik, caz ve popüler müziklerini seslendirdiler.

Konserin başında 3 küçük yeteneğin melek kıyafetleri ile sahneye çıkarak “We wish you a Merry Christmas” ve “Jingle Bells” şarkılarını söylemesi ve salonun da onlara eşlik etmesi de günün en anlamlı olayı oldu.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği Başkanı Halil Kalgay konser sonrasında solistlere çiçek takdim ederken bu yıl Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki müzik eğitimini birincilikle tamamlayarak bundan sonraki eğitimini Berlin (Almanya)'da sürdürecek olan derneğin düzenlediği festivallerin ve tüm konserlerin 2021 yılından beri Sahne Koordinatörüğü görevini başarıyla sürdüren Elanur Boran’a katkılarından dolayı plaketini ve buketini sundu.