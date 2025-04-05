CHP'nin kayyım ihtimaline karşı yapacağı olağanüstü kurultay yarın

2023 yılındaki kurultaya yönelik 'şaibe' iddialarının ardından kayyım ihtimalini ortadan kaldırmak adına CHP yönetimi tarafından alınan kararı gereği yapılacak olan olağanüstü kurultayda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e karşı CHP Antalya Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal ve eski CHP milletvekili Berhan Şimşek, Genel Başkanlık için aday olduğunu duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından 2 gün sonra (21 Mart) iktidarın, CHP'ye kayyım atanma planı olduğunu belirterek, "Bu hafta içinde biz başvuru yapmasaydık bugün mesai bitimine doğru bir kayyım ataması yapılarak bizim ön seçim sandığımızı elimizden almaya çalışacaklardı" demişti. Özel, kurultay kararıyla "bu planın önünü kestiklerini" belirtmişti. 'Şaibe' iddialarının ardıdan açılan soruşturma sonrası kayyım ihtimalini ortadan kaldırmak için yapılacak kurultayda genel başkanlık ve parti meclisi seçimleri olacak.

"İrade milletindir" sloganıyla 21 kez toplanacak olan kurultay, yarın Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak. Kurultayda divan başkanlığını Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu yapacak. Delegeler genel başkanlıkla birlikte parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu için oy kullanacak.

Genel Başkanlık için Özgür Özel'le birlikte Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da aday olacağını açıkladı. Uysal'ın ardından bir adaylık açıklaması da eski CHP milletvekili Berhan Şimşek'ten geldi. Aday olacağı iddia edilen eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise aday olmayacağını açıklamıştı.

Genel Başkanlık için delegelerin yüzde 5'inin imza vermesi gerekiyor

CHP'nin kayıtlı 1323 kurultay delegesi bulunuyor. Delegeler kurultayda, Genel Başkan başta olmak üzere, 60 Parti Meclisi (PM) ve 15 Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyesi için seçim yapacak.

CHP'de Genel Başkan adayı olmak için delege üye tamsayısının en az yüzde 5'inin Divan Başkanlığı'na yazılı başvuruda bulunması gerekiyor.

Genel Başkan, kurultayca gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla seçiliyor. İlk iki oylamada sonuç alınamaz ise üçüncü oylamada en çok oy alan aday seçiliyor.

Kurultaydan sonra en yetkili organ olan PM üyeliğine aday olabilmek için ise 10 delegenin imza vermesi şartı aranıyor.

CHP Parti tüzüğünde, PM ve YDK üyelerinin seçimi için "Seçimlerde kural, çarşaf listedir." ibaresi yer alıyor ancak, gündemin çalışma raporu ve görüşmeler maddesine geçilmeden önce kurultay üye tamsayısının 10'da 1'inin yazılı önerisi üzerine blok liste usulü ile seçimlerin yapılabilmesi de mümkün.

Blok listede, genel başkan adayları tarafından sunulan, seçilecek sayıda asıl ve yedek PM ve YDK adayları yer alıyor. Tüzük gereği bu listede, cinsiyet ve gençlik kotasına uyulması isteniyor.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak kurultay için hazırlıklar da sürüyor. Ses, ışık ve sahne organizasyonu çalışmaları devam ederken, delegelerin ulaşımı ve konaklaması için de gerekli hazırlıklar yapılıyor.

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'na, salonun fiziki şartları sebebiyle seyirci alınmayacağı duyuruldu.

Kurultayda basın mensupları için fuaye alanında çalışma alanları oluşturulması planlanıyor.

CHP Genel Başkanı Özel, sosyal medyadan paylaştığı "Bu yoldan dönüş yok, Ekrem İmamoğlu'nu almadan durmayacağız" mesajıyla partililerin kurultay sonrası yapılacak mitinge davet etti.