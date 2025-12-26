Cezaevine gönderildiler

Polis Genel Müdürlüğü (PGM) Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ve İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi’nde (CÖŞ) görevli bir polis ekibi tarafından düzenlenen ortak operasyonda bir kilo uyuşturucuyla yakalanan B.S ve Y.A, yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ozan Özder olguları aktardı. Polis, 18 Aralık 2025 tarihinde saat 13.50’de Ortaköy’de Narkotik ile İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ’te görevli bir polis ekibi tarafından B.S’nin uyuşturucu sattığına dair ihbar üzerine evinde arama yapılmaya gidildiğini söyledi. Polis, evin kapısının açık olduğunu ve içeri girdiklerinde zanlıların mutfakta uyuşturucuyu paketlerden tespit edildiklerini açıkladı. Polis, yapılan aramada mutfakta bir kilo hintkeneviri türü uyuşturucu madde, hassas terazi, bıçak, boş naylon poşetler ele geçirdiklerini söyledi.

Polis, tutuklanan zanlıların ifadelerinde uyuşturucuyu Lefkoşa’da bir şahıstan aldıklarını, 27 gramını sattıklarını söylediklerini açıkladı. Polis, ayrıca zanlı B.S’nin, 2025 yılı Ekim ayı içerisinde 120 gram uyuşturucu alıp, 27 gramını sattığını söyledi. Polis, zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak 7 gün ek tutukluluk emri alındığını kaydetti.

Polis, bu süre içerisinde analize gönderilen emarelerle ilgili sonucun çıktığını belirtti. Polis, evde bulunan hassas terazi ile bıçağın üzerinde kokain ve hintkeneviri tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlı B.S’nin bu 2025 yılı Kasım ayında İskele'de ele geçirilen uyuşturucu maddelerin sarılı olduğu paketlerin üzerinde parmak izinin tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlının Ekim ayı içerisinde Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan da teminata bağlandığını hatırlattı. Polis, bir kilo uyuşturucu meselesiyle birlikte zanlının son 3 ayda 3 kez aynı suçu işlediğini belirtti. Polis, zanlı Y.A’nın da zanlı B.S ile birlikte uyuşturucu paketlediğini itiraf ettiğini kaydetti.

Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, tutuklu yargı talep etti. Savcı Neşe Kartal ise işlenen suçun ağır ceza mahkemesi kapsamına girdiğini ve miktarın külliyatlı olduğunu belirterek, tutuklu yargı süresinin 2 ay olmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.