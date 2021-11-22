Cezaevi’ndeki bulaşta son durum ne?

Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nde Ekim ayının ortasında başlayan ve kısa sürede birçok mahkum ile zanlı ve gardiyana da yayılan COVID-19 bulaşındaki tedirginlik yerini sakinliğe bıraktı.

Dün itibariyle 4’ü Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nde, 2’si pandemi hastanesinde, 32’si de pandemi otelinde toplam 38 pozitif vaka olduğu öğrenildi.

Cezaevi’nde örgütlü KTAMS Başkanı Güven Bengihan, toplam pozitif vaka sayısının 38 olduğunu ifade etti.

Hatırlanacağı üzere; Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nde başlayan COVID-19 bulaşı ile ilk etapta 80 mahkum ve tutuklu pozitif olmuş, Cezaevi'nde meydana gelen salgın ciddi bir krizi de beraberinde getirmişti.

Gardiyanlar, gerekli önlemler alınmadan işbaşı yapmayı reddetmiş, İçişleri Bakanı Kutlu Evren ve cezaevinde örgütlü sendikaların cezaevine gelmesi ve burada yapılan istişareler ile uzun uğraşlar sonucu gardiyanlar iş başı yapmayı kabul etmişti.

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