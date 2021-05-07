Çevre Koruma Dairesi “Doğamızdaki Canlılar” konulu resim yarışması düzenliyor

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi 22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü’ne dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla resim yarışması düzenliyor.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre yarışmanın teması “doğamızdaki canlılar” olarak belirlendi. Yarışma, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine açık olacak. Resim ile ilgili teknik eğitim gören meslek lisesi ve anadolu güzel sanatlar lisesi öğrencileri özel kategoride değerlendirilecek.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin 35 x 50 ölçülerinde resim kağıdına yapılmış resimlerini Çevre Koruma Dairesi’nin Lefke, Güzelyurt, Lefkoşa, Girne, Mağusa ve İskele şubelerine 19 Mayıs tarihine kadar teslim etmesi gerekiyor.

Herhangi bir sebeple resmini teslim edemeyecek olanlar 05428591499 numaralı telefona gerekçesiyle birlikte bilgi verebilir.

Resimlerin arkasına katılımcının adı soyadı, yaşı, okuduğu okulu, ebeveynin adı soyadı, ödülün iletileceği adres ve cep numarası yazılmalı. Açıklamaya göre eksik bilgi içeren resimler dikkate alınmayacak.

Resim tekniği ve kullanılacak gereçlerin serbest bırakıldığı yarışmada dereceye giren öğrencilere hediyeler verilecek. Tüm katılımcılara “teşekkür belgesi” takdim edilecek ve dereceye giren resimlerle birlikte belli sayıda resim pandemi koşullarının seyrine göre dijital ortamda ya da sergi salonunda sergilenecek. Yarışma sonuçları 22 Mayıs 2021 Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü’nde açıklanacak.

Yarışmayla ilgili detaylı bilgi 05428591499 numaralı whatsapp hattından; resim yarışması sorumlusu Nazım Kaşot’a nazimkasot@gmail.com adresinden elektronik posta gönderilerek ya da www.cevrekorumadairesi.org adresinden alınabilir.