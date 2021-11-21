POLMER Araştırması: UBP üyelerinin % 56.7’si ekonomin kötü olacağına inanıyor

Sosyal Araştırmalar ve Politikalar Merkezi (POLMER)’in Ulusal Birlik Partisi (UBP) üyeleri arasında yaptığı araştırma ekonomiye dair güvensizliği yansıttı.

UBP üyelerinin % 56.7’si önümüzdeki 1 yıl içerisinde ülke ekonomisinin olumsuz olacağına inanıyor.

“Ülke ekonomisinin 1 yıl içerisinde nasıl olacağını düşünüyorsunuz” sorusunu yanıtlayan UBP üyeleri % 4,5’i Çok iyi , % 13,6’sı İyi , % 15,5’i Ne İyi /Ne Kötü olacağını düşünürken; %17’2’si Kötü , % 39,5’i Çok kötü olacağını belirtti. % 9,8’i ise Fikrim yok yanıtını verdi.

Ankette çoğunluğun “yakın bir gelecekte işini kaybetme endişesi duyduğu” da görüldü.

Gözde Gülşen’in koordinatörlüğü ve Kudret Akay’ın direktörlüğünde, Rauf Denktaş Üniversitesi bünyesinde gerçekleşen araştırmada, UBP üyelerinden 429 denekle görüşüldü.

Ankete göre UBP üyelerinin yeni bir Meclis binası ve Külliye yapımı konusunda yarı yarıya bölündüğü de dikkat çekti.

UBP üyeleri arasında ülke demokrasisinin işleyişiyle ilgili yüksek oranda “memnuniyetsizlik” de ankete yansıdı.

Ankette geniş bir “kimlik araştırması” da yer aldı, UBP üyelerinin çoğunluğu kendilerini Kıbrıslı Türk sonra Kıbrıs Türkü olarak tanımladı, daha azı Türk ve diğer tanımları kullandı.

Üyelerin anne baba doğum yerine göre % 57’sinin Kıbrıs, % 42’sinin Türkiye ve çok azının diğer ülkelerde kayıt altına alındığı görüldü.