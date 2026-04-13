Cengizköy’de çevreye dökülen molozlara tepki

Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği, Cengizköy ovalarında yeni açılan arsalardaki inşaatlardan çıkan molozların bölgeye döküldüğünü belirterek, çevreye zarar veren her türlü uygulamaya karşı hassasiyet gösterilmesi çağrısında bulundu.

Dernekten yapılan açıklamada, gelen şikâyetler üzerine Cengizköy yerleşim bölgesinin güney dağlarının ziyaret edildiği, molozların döküldüğü alanı görüntülenerek, kayıt altına alındığı belirtildi.

Derneğin, ayrıca, Lefke Çevre Dairesi ve Lefke Belediyesi yetkililerine resmi şikâyette bulunduğu da vurgulanan açıklamada, “molozların döküldüğü alanın şahıslara ait olduğu, bu nedenle temizliğin kirleten kişi/kişiler tarafından yapılması gerektiği” bilgisini aldıkları kaydedildi.

Gerekli görülmesi halinde konunun daha ileri mercilere taşınacağı da ifade edilen açıklamada, derneğin çevreye zarar veren her türlü uygulamaya karşı hassasiyet gösterdiği ve aynı duyarlılığı Lefke Çevre Dairesi ile Lefke Belediyesi’nden de beklediği duyurusu yapıldı.