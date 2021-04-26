Cenevre öncesi Erdoğan-Tatar zirvesi...

Ankara’da bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüştü. Görüşme saat 14.00’te başladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a görüşmede, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Özel Temsilcisi Ergün Olgun eşlik ediyor. Erdoğan’a ise, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eşlik etti.