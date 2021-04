Gözler Kıbrıs Zirvesi'nde... İşte tüm detaylar!

İsviçre’nin Cenevre kentinde Kıbrıslı liderler ve garantör ülkelerin katılımıyla düzenlenecek Birleşmiş Milletler'in ev sahipliğindeki Kıbrıs Zirvesi yarın başlıyor.



BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla düzenlenecek toplantı, 27-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kıbrıslı liderler ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin bir araya geleceği toplantılarda, Ersin Tatar’a Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti başkanları da eşlik edecek.

Cenevre toplantısına bu amaçla, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP adına Genel Sekreter Gülşah Sanver Manavoğlu, DP adına Atay Ahmet Raşit, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, YDP adına Genel Sekreter Enver Öztürk katılacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Ankara ziyareti ve Cenevre’de gerçekleştirilecek toplantılarda ise Tahsin Ertuğruloğlu, Oğuzhan Hasipoğlu, Özel Temsilci Mustafa Olgun, Uzman Danışman Osman Ertuğ, Güneş Onar, Sülen Karabacak, Berna Çelik Doğruyol eşlik edecek.

"Ortak Zemin" arayışı

Kıbrıs sorunu bir kez daha ada dışında düzenlenecek bir toplantının konusu olurken BM Cenevre Ofisi, toplantıların amacını, "Yakın gelecekte Kıbrıs sorununa kalıcı çözüm bulmak için tarafların ortak zemininin olup olmadığını belirlemek" olarak açıklamıştı.

Kıbrıs sorununa çözüm üretmek, Ada'da kalıcı barış ve istikrarı sağlamak amacıyla yürütülen müzakereler kapsamında taraflar 7 Kasım 2016 ila 7 Temmuz 2017'da İsviçre'nin farklı kentlerinde dördü liderler seviyesinde olmak üzere beş kez bir araya gelmişti.

CENEVRE PROGRAMI

TOPLANTI salı günü öğleden sonra Intercontinental Otel’de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’yle ikili görüşmelerle başlayacak.

Genel Sekreter yerel saatle 16.00’da Ersin Tatar ve 18.00’de de Nikos Anastasiades’le örüşecek. Her lider görüşmeye 5 yardımcısı ile gidecek.

20.45’te toplantıya katılanlara bir resepsiyon verilecek. Her iki taraf resepsiyonda heyet başkanı ve diğer 2 kişiyle temsil edilecek.

Çarşamba günü 10.00 – 13.00 saatleri arasında Uluslar Sarayı’nda genel toplantı yapılacak. BM Genel Sekreteri açılışı yapacak, Anastasiades, Tatar, garantör güçlerin dışişleri bakanları, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab kısa konuşmalar yapacak. Her heyetin başkanına beş yardımcı eşlik edecek.

14.00 – 18.50 saatleri arasında Milletler Sarayı’nda ikili görüşmeler yer alacak. BM Genel Sekreteri, 14.00 – 14.50 saatleri arasında Çavuşoğlu, 15.00 – 15.50 saatleri arasında Dendias, 16.00 – 16.50 saatleri arasında Raab, 17.00 – 17.50 saatleri arasında Tatar ve 18.00 – 18.50 saatleri arasında Anastasiades’le bir araya gelecek.

20.45’te toplantıya katılanlara bir resepsiyon verilecek. Her iki taraf resepsiyonda heyet başkanı ve diğer 2 kişiyle temsil edilecek.

Yeni bir genel toplantı yine Milletler Sarayı’nda 19.00 – 20.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Her heyetin başkanına 5 yardımcısı eşlik edecek.

Saat 21.00’de Intercontinental Otel’de katılımcılara bir akşam yemeği verilecek. Her heyetin başkanına bir kişi eşlik edecek.

Perşembe sabahı Milletler Sarayı’nda ikili görüşmeler yapılacak. 09.00 – 09.50 saatleri arasında BM Genel Sekreteri Tatar’la, 10.00 -10.50 saatleri arasında Anastasiades’le görüşecek. Her heyetin başkanına 5 kişi eşlik edecek.

11.00 -11.50 saatleri arasında Milletler Sarayı’nda, BM Genel Sekreteri, Anastasiades ve Tatar arasında üçlü bir görüşme gerçekleştirilecek. Her heyetin başkanına 5 kişi eşlik edecek.

Gayrı resmi toplantı, Milletler Sarayı’nda 12.00 – 14.00 saatleri arasında katılımcıların katılacağı genel bir görüşme ile sona erecek. Her heyetin başkanına 5 yardımcı eşlik edecek.

Tatar'ın 'yeni bir vizyon' iddiası

Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar, yeni bir vizyon ile Cenevre’ye gideceklerini belirterek, günün sonunda esas söz sahibinin halk olduğunun altını çizdi.

Tatar, her şeyi halkla paylaştıktan sonra bir noktaya götüreceklerini kaydederek, “Halkı sürekli olarak aydınlatmak, gerçekleri paylaşmak ve ona göre bir yol haritası çizmek bizlerin halkımıza borcumuzdur. Biz halkların temsilciyiz. Halk her zaman son sözü söyler” dedi.

Tatar, Ankara’ya hareketinden önce Ercan Havalimanı’nda düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Yaşananları herkesin çok iyi bildiğini, Annan Planı’nın en iyi örneği olduğunu söyleyen Tatar, son olarak da Crans Montana’da Kıbrıs Türk tarafı iyi niyetli olmasına rağmen karşı taraftan iyi niyet göremediğini vurguldı.

"Şu anda biz federasyon görüşmüyoruz"

“Şu anda biz federasyonu görüşmüyoruz. Neticede federasyon çok denendi. Hiç de netice alınamadı” diyen Tatar, Crans Montana’da, TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Akıncı’nın da olduğunu ve orada bunun son şans olduğunun konuşulduğunu kaydetti. Artık netice vermezse yeni bir yola girileceğinin Crans Montana’da söylendiğine dikkat çeken Tatar, daha sonra Çavuşoğlu’nun Kıbrıs ziyaretinde aynı konuşmaların yapıldığını, kendisinin de bunları o dönemde takip ettiğini belirtti.

Başbakanlığı döneminde de bu siyasetin olgunlaştırılması için çalışmaları olduğunu ifade eden Tatar, “Şu anda bu siyaset yer edinmiştir. Bu siyaseti Kıbrıs Türk tarafı bütün dünyaya duyurmuştur. BM’ye de, diğer ülkelere de, İngiltere’ye de, taraf ülkelere de… Türkiye de bu yolu bizimle beraber yürüyor. Bizim eski defterleri açma gibi bir niyetimiz asla yoktur."

Egemen eşitliğin esas itibarı ile özünün kendi kendini yönetme olduğunun altını çizen Tatar, tek egemenlikte her ne kadar devletçikler denilse de o devletlerin bir bakıma eyalet devletler olduğunu ve esas yetkinin merkezde toplandığını kaydetti.

"Anastasiadis zirveye olumlu bir yaklaşımla gidiyor"



Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiades, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in girişimiyle 27-29 Nisan tarihleri arasında yapılacak 5+1 gayrı resmi konferansına katılmak için başkanlığında bir heyetle birlikte bugün İsviçre’nin Cenevre şehrine gidiyor.



Hükümet Sözcüsü Kyriacos Koushos, Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA) yaptığı açıklamada, Nicos Anastasiades’in görüşmeye, ‘olumlu bir yaklaşımla gideceğini ve görüşmeye Kıbrıs’ta bir çözüm bulunması için özlü müzakerelere götürecek görüşmenin hedefine ulaşması amacıyla yaratıcı bir ruhla katılacağını bildirdi.



Koushos, Anastasiades’in her türlü gelişmeye ve senaryoya hazır olduğunu vurguladı; görüşmeye hem müzakere ekibi hem de müzakereciye danışmanlık yapan hukuk uzmanları grubunun hazırlandığını hatırlattı.



“Dolayısıyla, gayrı resmi toplantıda ortaya çıkacak her türlü gelişmeye ve senaryoya hazırlıklıyız” şeklinde konuşan Sözcü şöyle devam etti:



“Sürekli iki devletli çözümü kabul etmeyeceğimizi, çözüm üzerinde anlaşmaya varılmış esaslar üzerinde, BM Güvenlik Konseyi kararlarında belirtilen BM çerçevesinde, AB ilke ve değerlerine, AB müktesebatına uygun, elde edilen yakınlaşmalar esasında ve BM Genel Sekreteri’nin Berlin’de 25 Kasım 2019’da yaptığı açıklama çerçevesinde bir çözüme hazır olduğumuzu net bir şekilde söyledik.”



“Sadece BM değil uluslararası toplumun görüş ve kararlarını benimseyen, her iki tarafın endişelerini ve çıkarlarını koruyan bir çözüm isteyen taraf biziz.”



“Gayrı resmi toplantıda Türkiye’nin ve Kıbrıs Türk tarafının görüşlerini görmemiz gerekmektedir. Kıbrıs Rum tarafı olarak, toplantıya, Kıbrıs sorununa çözümde, yaratıcı, verimli bir varlık ortaya koyarak iyi niyetle gittiğimizin güvencesini verebiliriz. BM, AB ve uluslararası toplumun ifade ettiği görüşle gidiyoruz ve maalesef diğer tarafın AB’nin bu gayrı resmi toplantıda varlığını kabul etmediğini biliyoruz.”



“AB Cenevre’de üç kişilik bir heyetle hazır olacaktır. Ancak Türkiye’nin iddia ettiği gibi gayrı resmi toplantıda gözlemci olmayacaktır.”



“Kıbrıs AB’nin tam üyesidir ve Kıbrıs’ta bir çözümden sonra da öyle kalacaktır. AB iki taraf için müzakere sürecinde yoğun olumlu katkılar yapacaktır.”