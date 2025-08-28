Cemal Alpcan’a uyuşturucudan 9 ay hapis cezası

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlarından yargılanan Cemal Alpcan’ı suçlu bulup 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın daha önce de benzer suçlardan mahkûm edilmesini dikkate alarak caydırıcı ceza verilmesinin kamu menfaati açısından gerekli olduğuna vurgu yaptı.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi heyeti Başkan Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia B. Barkın ve Yargıç Tutku Candaş huzurunda görüşülen karar duruşmasında mahkeme heyeti aleyhine getirilen suçlardan mahkûm etti. Mahkeme heyeti, sanığın işlemiş olduğu suçun türüne ve 2024 yılında benzer suçlardan suçlu bulunup mahkûm edilmesini de dikkate alarak, uyuşturucu suçlarının oldukça ciddi, yaygın suçlar arasında olduğunu, toplumun sağlık ve mutluluğunu tehdit ettiğini, bu nedenle bu tür suç işleyen kişilere kamu menfaatini dikkate alarak etkin ve caydırıcı cezalar takdir edilmesi gerektiğini belirtti.

Mahkeme heyeti kararda uyuşturucu suçlarının ciddiyeti, vahameti ile ilgili Yüksek Mahkeme kararlarını dikkate alarak ve sanık lehine ve aleyhine olan hususları da değerlendirdikten sonra suçlu bulup mahkûm ettikleri davalardan 9 ay hapis cezası ile cezalandırmayı uygun bulduklarını açıkladı.