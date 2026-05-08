Limanı özelleştir, ihalelerdeki denetimleri zayıflat

Ertuğrul SENOVA

TC – KKTC Hükümetleri arasında imzalanan iktisadi ve mali iş birliği protokolü, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Protokolde, Türkiye’nin KKTC Hükümet’ne verdiği ‘eylem planı’ başlıklı ödevlerde; Mağusa Limanı’nın özelleştirilmesi ve kamu ihalelerindeki denetim mekanizmalarını zayıflatacak yasal değişikliklerin yapılması gibi maddeler yer alıyor.

YENİDÜZEN, protokolde öne çıkan ‘ödevleri’ inceledi…

“Limanı özelleştir” ödevi: Son tarih Haziran 2026

Örneğin Mağusa Limanı’ndaki özelleştirme süreci, TC Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile TC Ulaştırma Bakanlığı’nın “sorumluluğunda” gerçekleşecek.

KKTC Hükümeti’nden ise Maliye Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı ‘sorumlu’ olacak.

Türkiye’nin verdiği “ödev teslim tarihi” ise Haziran 2026…

Protokole göre Hükümet’in, 1 ay içerisinde Mağusa Limanı’nın işletme hakkının devrine yönelik hukuki ve idari altyapı oluşturması gerekiyor.

“İhalelerdeki denetim mekanizmalarını zayıflat” ödevi: Son tarih Aralık 2026

Bir diğer ödev ise kamu ihalelerindeki denetim mekanizmalarını zayıflatacak yasal değişikliklerin yapılması…

Protokole göre, Rekabet Kurulu’nun elindeki “Re’sen işlem başlatma hakkı” elinden alınacak.

Merkezi İhale Komisyonu (MİK) tarafınca çıkılan ihalelerde, tarafların itirazları üzerine harekete geçerek, ihale sürecini denetleyen Rekabet Kurulu’nun, şikayete konu olmayan ancak usulsüzlük barındırdığı görülen konularda da re’sen harekete geçme yetkisi bulunuyordu.

Kurul bu kapsamda hem şikâyet hem de re’sen hareket ederek gerçekleştirdiği araştırmalar neticesinde, MİK’e görüş sunarak, bir ihalenin iptal edilmesini sağlayabiliyor…

Bununla da sınırlı kalmayan talepler dizisine göre, Merkezi İhale Komisyonu tarafından yapılan ihale ilanlarında “yaklaşık bedel” anlamına gelen keşif maliyetinin açıklanması uygulaması sona erdirilecek, Kamu İhale Yasası’nda gerekli düzenlemeler yapılacak.

İhalelere fesat karışmasını ve bazı kamu görevlilerinin, ihalelere katılan şirketlere, ihaleden önce keşif bedelini “fısıldamasını” engellemek amacıyla uzun yıllardır şeffaf şekilde paylaşılan keşif bedeli, yasanın değişmesi halinde gizlenecek.

Bu ödevin ise teslim tarihi Aralık 2026…