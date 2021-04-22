“Çekleri çaldılar, tedavüle sürdüler”: 3 tutuklu

Çaldıkları çekleri tedavüle sürdükleri gerekçesi ile tutuklanan zanlılar A.K, O.D ve H.Y mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Erkan Çelik, 16 Nisan 2021 tarihinde, Gaziveren’ de B.Ç’ye ait ısdar edilmiş çek defteri içerisinden 5 adet boş çek yaprağının, Lefkoşa’ da sakin A.K ve H.Y tarafından sirkat edildiğini belirtti.

Polis sirkat edilen 1 adet çek yaprağının Lefkoşa’ da zanlı O.D ve A.K tarafından henüz tespit edilemeyen meblağ yazılıp tedavüle sürüldüğünü mahkemeye aktardı. Polis zanlıların tutuklandığını yapmış oldukları beyanların teyit ve tekzip edileceğini ayrıca tedavüle sürülen çek yaprağının arandığını belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı zanlıların 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlıların soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.