Ced: “Şömineli Ev’in meyhane olacağı yönündeki haberler yanlış”

Başbakan Yardımcılığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Nazım Ced Mağusa’da bulunan tarihi Şömineli Ev hakkında açıklamada bulundu.

Ced, uzun yıllar atıl duran Şömineli Ev’in geçmiş bakanlık döneminde Bakan Ataoğlu’nun girişimleri ile restorasyonunun yapıldığını, tarihi Şömineli Ev’in meyhane olacağı yönünde bir durumun olmadığını söyledi.

Şömineli Ev’in müze olarak tasarlandığını anlatan Ced, İnsan popülasyonunun artması ve soluklanma imkanı yaratma adına tüm tarihi mekanlarda olduğu gibi, müze-cafe konsepti ile bir yapının düşünüldüğünü ifade etti.

Şömineli Ev için sadece ihale duyurusunun yapıldığını, şuana kadar bir kiralama yapılmadığını da ifade eden Ced, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin kontrolü dışında bir durumun söz konusu olmayacağını belirtti.

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin de ülkenin tarihi yapıtlarına sahip çıktığını anlatan Ced, tüm vatandaşların içinin rahat olmasını istedi.

Mağusa İnsiyatifi’nin istediği zaman kendilerinden detaylı bilgi alabileceğini de dile getiren Ced, duyarlılıklarından ötürü de Mağusa İnsiyatifine teşekkürlerini sundu.