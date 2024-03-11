Çavuşoğlu'ndan Tatar'a "atama" göndermesi

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, "sahte diploma skandalı"nın tartışıldığı Meclis oturumunda, "Bizim yaptığımız atamalarda sorun yok, asıl sorun, diğer kurumların ve kurulların yaptığı atamalardadır" dedi.

CTP Milletvekili Ongun Talat'ın, "Buna Cumhurbaşkanlığı da dahil mi" sorusu üzerine, Nazım Çavuşoğlu, "Bunu duymak istiyorsanız, hepsi de içindedir" diye konuştu.

Yüksek öğrenimdeki denetim sorunlarına yönelik konuşan Nazım Çavuşoğlu, Yükseköğretim Kurumları Denetleme ve Akreditasyon Kurulu (YÖDAK)la aralarında bir çatışma olmadığını belirtti, "Bizim atadıklarımızda bir sorun yok; Meclis'in atadığı nerede, üniversitelerin atadıkları niye yararlı olamıyor? Bakanlık olarak atadıklarımızın sorumluluğunu alıyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Meclis konuşmasında, Cumhurbaşkanlığı dahil sivil toplum kuruluşları, Meclis ve farklı kurulların yaptığı atamalarda sıkıntı olduğu imasını yaptı.

Çavuşoğlu, yakın zamanda "eğitim kurumlarını kapatma yetkisini" de alacaklarını ve gerekli kapatma işlemlerinin de başlayacağını sözlerine ekledi.