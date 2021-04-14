Çavuşoğlu: “Testim Negatif”

Bakanlık Müdürü Bünyamin Merhametsiz’de Covid-19 pozitif tespit edilmesinin ardından temaslısı olarak dün sabah 08.00’den bu yana evde izole olan Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Negatif olduğunu açıkladı.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Çavuşoğlu, “Test sonucum negatif” dedi.

Çavuşoğlu ile birlikte Türkiye’deki temaslarını tamamlayıp ülkeye döndükten sonra dün sabah COVID-19 pozitif olduğunu öğrenmiş, Bakan Çavuşoğlu da onun temaslısı olması nedeniyle test sonucu çıkana dek evde izole olduğunu ifade etmişti.

Çavuşoğlu, evde uzun süre izole olarak test sonunun gelmesini beklemişti.

Temaslısı çok, test sonucu merakla beklenmişti

Nazım Çavuşoğlu’nun PCR testini dün sabah İskele’de yaptığı, sonucun ise Mağusa’da çalışıldığı öğrenilirken, sonucu ise büyük merak konusu oldu. Çavuşoğlu’nun Türkiye’den Perşembe günü döndükten sonra birçok kişiyle temasta bulunduğu bilinirken, PCR testi sonucunun çıkmasındaki gecikme de temaslıların merak içindeki bekleyişine ve tepkisine neden oldu.