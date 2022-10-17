Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, öğretmenlerin eylemini değerlendirdi, “Alışılmış bir düzeni ellemek sıkıntı yaratıyor” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, çocukların eğitim kayıpları olmaması için çok çalıştıklarını dile getirdi, basına ve kamuoyuna söylenilen birçok şeyin doğru olmadığını savundu.

Sendikalardan, Öğretmenler Değişiklik Yasası ile ilgili ilk günden bugüne kadar itiraz ve çalışmaların iletilmesini istediğini belirten Çavuşoğlu, bugüne kadar kendisine herhangi bir çalışmanın gönderilmediğini kaydetti.

Çavuşoğlu, yasa ile birlikte hizmet içi kurslarına katılımın mecbur kılındığını söyleyerek, ülkede öğretmen başına düşen öğrenci sayısının 9 olduğunu kaydetti.

Yasada yapılmak istenen değişiklikleri Meclis kürsüsünden sıralayan Çavuşoğlu, “Bunları düzenlemek öğretmen düşmanlığı mı? Bu ülke sevdalısı olmaktır” dedi.

Öğretmenlerden eylem: "Çavuş istifa"