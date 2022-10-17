Öğretmenlerden eylem: "Çavuş istifa"

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), “öğretmenlere saldıran” Eğitim Bakanı’nı ve Eğitim Bakanı’nın tutumuna sessiz kalan Bakanlar Kurulu’nu protesto etmek adına bugün tüm okullarda grev yapıyor.

İlk olarak sendika önünde toplanan öğretmenler, Cumhuriyet Meclisi önüne yürüdü, meclis önünde basın açıklaması yapıldı.

Eyleme, Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekilleri de destek verdi.

Eylem sırasında pek çok kez “hükümet istifa” ve “Çavuş istifa” sloganları atıldığı gözlemlendi.

Elmalı: “Eğitim Bakanı, öğretmen çalışmıyormuş gibi bir algı yaratmaya çalışıyor”

Eylemde konuşan KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun her fırsatta “öğretmen çalışmıyormuş” gibi bir hava yaratma çabası içerisinde olduğunu ifade ederek, “Bugün burada olan öğretmenler, sayın bakana en doğru cevabı vermiştir, vermeye de devam edecektir” dedi.

Hükümete çağrı: “Çavuşoğlu ile ilgili gerekeni bir an önce yapın”

Elmalı, Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel ve Bakanlar Kurulu’na seslenerek, Nazım Çavuşoğlu ile ilgili “bir an önce gereğinin yapılması” çağrısında bulundu, “Bu bakan, eğitimde kaos yaratmaktan başka hiçbir şey yapmıyor. Harekete geçin” ifadelerini kullandı.

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’nun, Meclis kürsüsünden kamuoyunu yanıltan bilgiler aktardığını söyleyen Elmalı, “Hiç sıkılmadan, utanmadan kürsüden yalan yanlış bilgiler veriyor. Bir Eğitim Bakanı, öğretmenlerle ilgili söylemde bulunurken 3 defa düşünmesi gerekir. Ama Sayın Bakan aklına geleni söylüyor” şeklinde konuştu.

“Siz de gereken dersi alacaksınız Sayın Bakan”

Çavuşoğlu’nun, eğitimdeki sorunlarla tek bir gün bile ilgilenmediğini, sadece öğretmenlerin haklarını budamaya çalıştığını söyleyen Elmalı, “Siz de gereken dersi alacaksınız Sayın Bakan” dedi.

Erhürman: “Bilsinler ki öğretmenin sesini asla kısamazlar”

Elmalı’nın konuşmasının ardından CTP Milletvekilleri öğretmenlerin eylemine destek vermek adına meclis önüne çıktı.

Eylemde açıklama yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin “biz sizi ezeceğiz, döveceğiz, bildiğimizi yapacağız, bu ülkede artık kimsenin sesi çıkmayacak” demeye çalıştığını ifade ederek, “Bilsinler ki öğretmenin sesini asla kısamazlar” dedi.

Erhürman, öğretmenlerin 3 – 5 kuruşun hesabı için değil; meslek onurunu korumak, demokrasiyi korumak için yağmurun altında eylem kararı aldığını da ifade etti.

Meclis kapısına dergi bırakıldı

Meclis önündeki eylem, öğretmenlerin gerçekleştirdiği faaliyetleri gösteren dergilerin Meclis kapısına bırakılmasıyla son buldu.

Eylem Eğitim Bakanlığı önüne taşındı, Eğitim Bakanlığı'na siyah çelenk bırakıldı

Öğretmenler, Meclis önündeki eylemini Milli Eğitim Bakanlığı'na taşıdı. Meclis önünde yapılan açıklamaların ardından Eğitim Bakanlığı'na yürüyen öğretmenler, Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı, Bakanlık önüne siyah çelenk bıraktı.

Eğitim Bakanlığı kapısı önünde geniş güvenlik önlemleri alınması da gözlerden kaçmadı.