Çatalköy’de sanat dolu bir gece yaşandı

Dördüncü Duvar Kültür ve Düşünce Derneği ekibi tarafından sahneye taşınan oyun, Merkür’den Venüs’e gitmek üzere yola çıkan ziyaretçilerin yanlışlıkla Dünya’ya, Kıbrıs adasına düşmesiyle başlayan eğlenceli macerayı mizahi bir dille anlatıyor. Akıcı kurgusu ve güçlü oyunculuk performanslarıyla dikkat çeken oyun, salonu dolduran izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşattı.

Geceye Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Erhürman, Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif ile belediye meclis üyeleri katıldı. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte sanatseverler oyunu büyük bir ilgiyle izledi.

Gösterim sonunda Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Belediye Başkanı Ceyhun Kırok sahneye çıkarak oyunculara teşekkür edip, başarılı performanslarından dolayı ekibe çiçek ve plaket takdim etti. Salondaki izleyiciler oyunculara uzun süre alkışlarla destek verdi.

Belediye Başkanı Ceyhun Kırok yaptığı konuşmada, festival kapsamında altıncı oyunun da geride bırakıldığını belirterek, sahnelenen her oyunun birbirinden değerli olduğuna vurgu yaptı. Kırok, katkı koyan tüm tiyatro ekiplerine ve etkinliklere yoğun ilgi gösteren izleyicilere teşekkür ederek kültür ve sanat etkinliklerinin artarak devam edeceğini ifade etti.