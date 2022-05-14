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Çatalköy'de hırsızlık: 2 tutuklu

Çatalköy'de hırsızlık: 2 tutuklu

Çatalköy’de meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. 

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Çatalköy’de meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. 

Polis Basın Bülteni’ne göre, 8 – 13 Mayıs tarihleri  arasında Çatalköy’de, Su Denktaş’a ait ikametgahın mutfak kapısı kırılarak içeriye girildi ve bir adet led televizyon çalındı.

Olayın polisin bilgisine gitmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.G.(E-22) ve A.E.(E-17) tutuklandı.

Çalınan televizyon ise S.G’nin tasarrufunda bulunarak emare olarak alındı. Soruşturma devam ediyor. 

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