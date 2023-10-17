Çatalköy – Girne trafik akışına alternatif yol

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul özellikle Çatalköy’den Girne’ye seyir eden araçların kullanabileceği alternatif yollar hakkında açıklamada bulundu.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Hirondel Kavşağı’nın ardından hızlıca tamamlanan Yeni Liman Kavşağı hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Özellikle Çatalköy’den Girne’ye seyir eden araçların kullanabileceği alternatif yolları, haritalı bir şekilde vatandaşın bilgisine sunan Şenkul’un açıklaması şu şekilde:

“Yeni Liman Işıkları hakkında önemli olduğu inandığımız bilgileri ara ara paylaşmak istiyorum. Sabah 07:30 – 09:00 arası Çatalköy’den gelip şehir merkezine( Baldöken, Vergi Dairesi, Tapu, Kaymakamlık, Hastane…) girecek sürücülerimizin bir bölümünün yeni limana dönüp haritadaki güzergahı izlemeleri hem onlara zaman kazandıracak hem de bizim ışıkları daha da hızlı boşaltmamıza yardımcı olacaktır. Işıklar bu yönde çok rahat çalışıyor, süresini daha da açabiliriz ama şehir merkezinin son durak ve tek şerit ile beslenmesi bize yeşil süresini daha az tutmaya zorluyor. En yoğun saate gelen araçların 700 tanesi direk şehir merkezine giderken sadece 150 tanesi limana dönüyor. Liman üzerinden değil 150, 300 araç bile rahatlıkla şehir merkezine girebilir ve bu bize yaklaşık 3 dakika daha kazandırır. Deneyin pişman olmayacaksınız!”