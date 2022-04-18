Casino’da düşürülen cüzdanı çalma iddiasıyla tutuklandı

Girne'de faaliyet gösteren Liman Casino isimli işletmede bir kadının düşürdüğü cüzdanı alan zanlı Ü.G kameralardan tespit edilerek tutuklanmasının ardından mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Kemal Berro, zanlının 15 Nisan 2022 tarihinde Girne'de faaliyet gösteren Liman Casino isimli işletmede bir kadının düşürdüğü cüzdanı alarak sirkat ettiğini söyledi. Polis zanlının kamera görüntülerinden tespit edilerek tutuklandığını ve yaptığı beyanlarda konu cüzdanı alarak tuvaletlere bıraktığı iddiasında bulunduğunu, bu iddiaların teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.