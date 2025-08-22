“Casinoda 50 bin Dolar kaybettim, yaptıklarımı hatırlamıyorum”

Ercan Havalimanında polisi darp edip, "Burayı benim babam kurtardı, ben gazi çocuğuyum kimse beni uçaktan indiremez" diyen E.Ç. isimli zanlı yeniden mahkemeye çıkarıldı, “kumarda 50 bin Dolar kaybettiği için alkol aldığını, yaptıklarını hatırlamadığını” söyledi.

Mahkemede olayın detaylarını anımsatan polis, zanlının Perşembe günü Ercan Havalimanında 71 mlgr alkol tesiri altındayken arkadaşının adına kiralanmış olan aracın anahtarını teslim etmediği için kendisinden izahat isteyen polisin boğazını sıkıp darp edip görevinden men ettiğini söyledi.

Polis, zanlının daha sonra makul mazereti olmaksızın el ve kollarını sallayıp uygunsuz hareket yapıp yine yüksek sesle "Burayı benim babam kurtardı, ben gazi çocuğuyum kimse beni uçaktan indiremez" demek suretiyle rahatsızlık verdiğini söyledi.

Polis, zanlının Ercan Havalimanında güvenlik görevlisi olarak çalışan C.A.H.’nin omzuna vurup ciddi darp ettikten sonra yine aynı yerde yolcu hizmetlerinde görevli A.G.’yi iterek darp ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını, yapılan soruşturmada ZRR 739 plakalı aracın kazalı olduğunun öğrenildiğini kaydetti.

Polis, yapılan soruşturma ve incelenen kamera görüntülerinde zanlının adına sözleşmesi bulunmadığı halde ZRR 739 plakalı kiralık aracı alkollü kullandığını ve araç ile Ercan Havalimanında bulunan otoparka ait 2 adet bariyere vurduktan sonra aracı kiralık araba şirketine teslim etmediğinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis, kiralık araçta 35 bin TL ve otoparkta bin 650 dolar hasar meydana geldiğini açıkladı.

Polis, zanlının ifadesinde Girne'den çıktığını Ercan Havalimanına gittiğini casinoda 50 bin dolar kaybettiğini ve bu yüzden morali bozuk olduğu için alkol kullandığını neler yaşandığı ile ilgili hiçbir şey hatırlamadığını beyan ettiğini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, 3 gün ek süre istedi.

Mahkemede konuşan zanlı ise “pişmanın tüm paramı kaybettim, bu zararları ödeyecek param yok” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.