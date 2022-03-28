Sucuoğlu: Yakıt Çarşamba günü geliyor

Ayşe GÜLER

Başbakan Faiz Sucuoğlu, akaryakıtla ilgili sıkıntı olmadığını, şu anda stokta 2 bin 400 ton yakıt bulunduğunu söyledi, Çarşamba günü ise yeni yakıtın adaya geleceğini dile getirdi. Sucuoğlu, Serbest Liman’da Müdür atamasının yasal değişiklikle yapılacağını belirtti.

Sucuoğlu: “Cari işlemlerde 379 milyon dolar açık”

Pandeminin başlamasıyla birlikte turizmde yüzde 82.7’lik, yükseköğrenimde 36.1 düşüş yaşandığını söyleyen Başbakan Sucuoğlu, ekonomide reel fiyatlarda ise 6.2 daralma olduğunu kaydetti.

Sucuoğlu, kişi başında düşen gelirde dolar bazında yüzde 25.5’lik gerileme olduğunu ifade ederek, cari işlemlerde ise 2014’ten bu yana ilk kez açık verildiğini, rakamın ise 379 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Özel sektöre yüzde 65 prim ödemesine ilişkin çalışma yapıldığını dile getiren Sucuoğlu, “Hizmet sektörü ile ilerleyen ülkelerde yüzde 16-25’lik daralma oldu. Süreç devam ediyor” dedi.

Protokolle ilgili ciddi çalışma yapıldığını aktaran Sucuoğlu, bugün itibariyle görüş alışverişinde bulunulduğunu söyledi.

“Alkol zammına ilişkin şikayet geldi, değerlendirilecek”

Sucuoğlu, sigara konusu sıkıntı yaratmamış göründüğünü ancak alkollü içeceklere yapılan zamma yönelik ciddi şikayet geldiğini, değerlendireceklerini açıkladı.

Elektrik zammına ilişkin de konuşan Sucuoğlu, belirli sektörlere katkı gerekebileceğini, bu konunun yarından itibaren görüşüleceğini ifade etti.

Barçın’dan Sucuoğlu: “FİF’te yapılan düzenleme, Kıb-Tek’in AKSA’ya olan borcuna mı kullanılacak?”

CTP Milletvekili Devrim Barçın “Alkolle ilgili FİF’te yapılan düzenleme, Kıb-tek’in AKSA’ya olan borca ilişkin kullanma girişimi olacak mı?” diye sordu.

Sucuoğlu ise “Sadece AKSA’ya mı kullanılacak bilmiyorum. Yalnızca AKSA’ya 1 milyar TL borç var” dedi.

Uluçay: “Uzayan süreçte belediyelere ekstra kaynak mı yaratılacak?”

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, “Belediyeleri durumları iyi değil diye eleştiriyoruz. Ama uzatılan süreçte ekstra kaynak yaratılacak mı?” diye sordu.

“Böyle kalsaydı ne değişecekti. Onu sormak lazım…” cevabını verdi.