Çantasında ve evinde Hint keneviri ile nakit para ele geçirildi

Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu” suçundan tutuklanan S.T. mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının Hamitköy’de üzerinde 26 gram Hint keneviri ve 16 bin 485 TL ile 70 Sterlin nakit para bulunduğunu, ikametgahında ise 2 gram daha uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Ahmet Sinanoğlu, 25 Ağustos 2025 tarihinde saat 21.00 sıralarında Hamitköy Hürriyet Sokak üzerinde yaya olarak yürüyen zanlının üzerinde yapılan aramada, bel çantasında yaklaşık 26 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 16 bin 485 TL ve 70 Sterlin nakit para bulunduğunu açıkladı.

Polis, aynı gün zanlının ikametgahında yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını aktardı.

Polis, uyuşturucu maddelerin bulunduğu poşetler ve içinde uyuşturucu olduğuna inanılan çantanın, üzerinde parmak izi olup olmadığının tespit edilmesi için PGM Parmak İzi İnceleme Şubesi’ne gönderilmek üzere emare olarak alındığını kaydetti.

Polis memuru, zanlının cep telefonunun da incelenmek üzere emare alındığını belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.